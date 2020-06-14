教官則由抗戰時中國戰場日本最高指揮官岡村寧次所推薦，有豐富戰略素養及作戰經驗之日本將領富田直亮領隊，率同彼等所招聚的日本軍官團擔任；富田的中文姓名取為白鴻亮，故該團又名「白團」。

蔣公授意下前往「旁聽」

該期研究員共有四十二位，如曾祥廷，宋達，孔令晟，郝柏村，羅揚鞭，李學炎，孟述美等，均一時之選，而以鄭挺鋒中將為班長（其後先生獲任命為澎防部司令官時，鄭挺鋒將軍即在澎擔任其副司令，而孔令晟等則係先生七分校之學生）。先生由於資望以及階級均最高，故主辦單位在蔣公授意下，將之列為最後一員，表示係前往「旁聽」。

按，此一訓練係蔣中正總統鑑於國軍在大陸新敗，必須重新從思想精神及戰略戰術上加以訓練，才能重整旗鼓，準備反攻，而為取各方之長，乃在西方國家的軍事顧問外，另闢蹊徑，邀請日本教官來台，於民國三十九年五月，以極機密的作為，成立名為圓山軍官訓練團的組織。其後由於美軍顧問團有意見，乃改名為實踐學社聯合作戰班，移到石牌上課。蔣總統自兼訓練團團長，請彭孟緝將軍任教育長，張柏亭將軍為副教育長，白鴻亮將軍則為總教官。白鴻亮，范健等日本軍官們感念蔣公抗戰勝利後以德報怨之對日政策，自然掬誠以報，全力協助我軍整訓，並作出了良好的成績。在第一期訓練班的開訓典禮上，蔣公特別強調孫中山總理一生都希望中日合作，發揮東方王道文化，而日本友人有東方哲學，視死如歸的武士道精神，以及優良的軍事素養，對培養我方軍官獻身革命，殺身成仁的精神及提升其戰略戰術能力必有助益，何況日本軍官思想反共，必會真心助我反共抗俄，故盼各研究員放下日本係被我國打敗的心態，認真虛心地向他們學習請益。

聯戰班第二期自四十三年七月開始，至四十四年三月十日結業，包括多次研究大陳局勢。先生由於係「旁聽」，故不在畢業成績計算之內（該期結業成績第一名為朱悟隅，第二名宋達，第三名朱嘉賓），但在受訓期間，仍一本在國防大學時之不計名位，認真努力與謙為懷的學習態度，從而贏得師生們普遍的尊敬，其同學如郝柏村將軍等在許多年之後回憶起來仍然讚佩不止，而蔣公當時對先生特別的安排自亦有期望，在爾後的反攻作戰中再予借重之深意。事實上，蔣公日記顯示，他在當年先生在聯戰班尚未畢業時，在二月二十六日就已在思考先生的職務出處，到畢業後的第三天││三月十二日，即已考慮派先生出任「衛戍司令」（以上聯戰的相關資料係請教車守同先生提供）。

四十四年六月及八月，先生再奉總統召見，垂詢軍事意見與近況，至八月乃命澎湖防衛司令之任。知之者以為先生勳望素隆，未必願往，命令下達後，先生卻欣然赴任。

先生自蒞任後，經營澎湖，不遺餘力，初在周圍離島如萬安、七美、虎井等處，加強火力。繼復在馬公拱北山籌劃構築堅強之核心陣地，俾一旦有警，足可抵禦強大共軍，而作死守待援之準備。

澎湖防衛部成立後，澎湖地區駐軍增加，而原有營舍，已不敷應用，急待興建。先生認為若興建集中式營房，對平時訓練方便，然僅適合於後方訓練基地。今澎湖若處在戰鬥地區內，務期使平時駐紮與戰時部署成為一體，且為避免轟炸及砲擊之摧毀，尤宜分散。故先生決定採用班排掩蔽部式之營舍，構築於陣地各要點附近，並加強其射擊與防禦等設施，屯儲充分之糧彈、燃煤及飲水，使平時成為冬暖夏涼安適之營舍，戰時則能發揮守勢戰力之堅強陣地。且依戰鬥需要，什伍相參，支援便捷，尤可使官兵有生於斯，戰於斯，死守奮擊於斯之觀感，先生或有取於蔣百里先生所謂「生活條件與戰鬥條件一致者強」之理乎！

四十五年四月，先生奉令參加國軍將領參訪團赴美參觀軍事，由國防會議秘書長，前參謀總長周至柔上將領隊，同行者有羅列、劉安祺、石覺、胡璉、黃鎮球等十餘人，十二日由台北起飛，經舊金山、西雅圖而抵華盛頓，由美國國防部安排參觀日程與食宿交通。先生所至，悉心觀察，不厭求詳，尤其對國防組織，軍事教育，部隊訓練，軍需生產，後勤設施以及原子能之研究發展等，所得獨多，美國軍官對先生敬禮無已，賓主歡合。時先生下榻於庥銳姆旅社七○六室；而當年於抗戰勝利後保送出國深造仍留美人員，皆已學成，聞訊皆前往訪候，服務於美國農業部之涂心園博士，尤為熱切聯繫，先生相見甚歡，殷殷垂詢求學及家庭狀況，並勉勵多加進修，以為國家將來需要之徵召，全部參觀行程，經月餘始結束，於五月中旬返國，經晉謁總統，報告參觀心得後，即回澎湖任所。

先生在鎮守澎湖期間，常為外界傳為佳話者為其接待彭孟緝總長之態度。按先生當年在西北任三十四集團軍總司令時，彭為其砲兵旅長，是三級部屬，但來台後，彭升為上將參謀總長，為澎防部司令的直屬長官。但是當彭總長去澎湖視察時，先生堅持以軍禮軍制辦理，要求各副司令官一同到機場列隊迎接，並喊敬禮。總長很尷尬的與大家握手，等到在大禮堂同官兵講話時，請先生上臺坐，先生堅坐臺下第一排。這種尊重體制的謙虛作風一時傳遍軍中，令各界十分敬佩。

建設澎湖 安定地方

澎湖地區多風，房屋亦甚多簡陋，先生至澎後，乃令部隊遍植樹木，修建馬路，除安定地方，改良民風外，並裝設自來水，增建防風牆。顧及官兵生活，利用當地岩石，籌建眷舍數十幢，堅固美觀，有眷官兵得有安棲之所。

先生重視部隊訓練及軍紀維護，故軍民相處融洽，對部隊訓練之督導，成效顯著，陸軍第九十二師，在馬公守備訓練，於四十五年終，接受國防部校閱，成績為陸軍第一名，另舉行金湯演習，成績亦為全國第一。

四十六年四月，先生司令官任期將滿，奉命延任一期。是年冬，婦聯會總幹事皮以書，常委錢用和，委員趙筱梅等一行，往澎湖勞軍，對先生在澎短短二年任期內之各項建設，深為欣佩，回台後紛紛電告夫人，對先生讚揚備至。（待續）