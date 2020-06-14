距離大選已然過去五個月，高雄市長罷免案也才拉下帷幕。世代的爭議如同一盤回鍋肉，是媒體間越炒越香的話題。各個世代由於立場迥異，卻未有良好的溝通，不知道對方之所以這樣選擇的原因，彼此間的互不瞭解逐漸激化。

家中長輩曾為一個名為《長輩們，請你不要怪年輕人》的視頻而憤慨。認為作為長輩又怎麼會不理解台灣當代年輕人所面臨的困境，正因如此才擔憂年輕人所作出的選擇，是否反而會在未來的發展路上增添幾分曲折。長輩們，從未，也不可能怪晚輩。然而，視頻的標題卻將世代的互不瞭解誇張化，甚至造成歧義的產生。

「標題黨」在大陸也是屢見不鮮，看了標題就對內容略知一二，標題的吸引力遠遠超過了內容自身。不過，長輩們對於晚輩的事都是格外認真的，也許當下他們沒有對你的觀點表示認同，但他們會去不停反思自己是否思考的不夠周全，他們還會去與朋友討論、與晚輩交流，就是想瞭解年輕人的真實想法，找到一個合適的表達方式，不希望晚輩誤解他們。

關耳閉眼無異死人

許久未在台灣生活的我，也許肉眼所見的一切並未改變，但其內在已悄然變化。在這次停留較長的時間裡，當我和周圍不少的同齡人聊天時，驚奇的發現以下特點：一、大多數的年輕人其實沒有很成型的政治觀，他們所做出的選擇，多以個人喜好作為標準。二、「泛綠為多數人，泛藍則為少數人」，這樣的認知已經是現代年輕人中既定的現實。三、對於兩岸，年輕人多為不討厭對岸的人民，但反感對岸的政府。四、當我談及對岸的政治體制、人文風情等等，一半的年輕人對於未知的對岸事物表示驚喜與好奇，另一半則認為我在為其作出解釋。

一個人的三觀是由從小到大的生長環境、學習環境、個人經歷等等所形成，當你用未知的事物去打亂他已然成型的認知，對方必然會感到不適應，甚至排斥。但是，學無止境，人生的意義不就在於不斷思考，不停地增廣見聞。如果將耳朵關上、眼睛閉上，那又和死人有什麼區別？

世界歷史上，黑人曾被白人決定是不是奴隸，女人曾被男人掌控該不該自由。當我們冷靜下來思考，再回看台灣這座小島上所發生的種種，你會覺得太不可思議了。在台灣歷史上，長輩那一代，本省人、外省人、原住民、客家人共同創下了亞洲四小龍之首的經濟奇跡；年輕一代的我們又創造了亞洲第一的婚姻平權。

看不到外面的世界

世界上沒有人比台灣人更愛台灣，世代間再不同，目的都是希望這塊土地變得更好，我們不應被撕裂，不攻自破。日本當年能成為亞洲第一強國，是因為他們擁有虛心好學的品質，無論仇視或是喜愛，只要是好的他們就要學。如今的我們不停地強調對岸的打壓，但對岸的網紅經濟、電子支付、共享單車的運營體系，不可否認也豐富了我們的生活。

大家總喜歡嘲笑對岸需要翻牆才能看到外面的世界，然而這次大選的結果早在我回來投票之前，就被我不少的大陸同學所預言。當時的我也是選擇關上耳朵、閉上眼睛，認為台灣還是我小時候認識的那個樣子。直到大選結果出來，我驚訝的發現大陸同學甚至比我更瞭解台灣的現況。他們還會和我探討綠營主打的「台灣意識」，分析藍營之所以不討喜的原因。那一刻，我不知道到底是有一面牆在阻礙大陸去接觸世界，還是有一個真空罩讓台灣隔絕了世界。

前些日子，由於種族問題致使美國當地爆發多起亂象，中國大陸外交部發言人對此發表了關於重視生命的言論。不少網友則以當年的六四、現今新疆的職業技能教育培訓機構，也就是外媒渲染的「再教育營」作為抨擊大陸的例證，稱其為思想打壓，不尊重少數民族的宗教信仰等等。

在上海就讀高中的時候，大陸同學曾經和我感慨道，「在大陸啊，一等人是外國人，二等人是港澳台，三等人是少數民族，四等人才是大陸人。」然而，我繳交一樣的學費，學習一樣的內容，在當時並不能切身體會到有什麼區別。直到我升讀大學之後才發現，不僅從考取大學的制度，以及其他的一些照顧政策來講，身分的特殊化會讓我們在起跑線上就領先。

事情都有另外一面

我有一個出生於河南的回族朋友，無論從長相上，亦或是語言上來講，她和其他的漢族同學幾乎沒有區別。通過少數民族的就學政策，她在讀完一年的預科班後來到了北京郵電大學。除此之外，她還申請到了每個月幾百塊的人民幣作為生活補貼。

當你去參觀大陸的高等院校或是有機會去交換，你會驚奇的發現每一所高校都設有清真食堂。曾經我到上海工程技術大學去找高中學弟吃飯，他毫不猶豫的拉著我到清真食堂請客。他說：「清真食堂是我們學校最好吃，菜色最豐富的食堂。」你會發現，不少漢族學生都會選擇清真食堂作為四年吃飯的落腳點。

我們無需否認對岸在部分時刻有所管控，但是我們也應該瞭解所有事情都有另外一面。在大陸的高校中，每一屆都會有不少的少數民族同學，包括新疆、西藏和內蒙古。在我接觸的同學中，他們保留了自己的本名、母語、宗教信仰，但是又完全融入漢族學生的生活中。你可以設想，當你是一名少數民族學生，你也會懷揣夢想到大城市發展，漢化的過程就如同我們學習英文，只是為了能在自己家鄉以外的地方得到更好的發展，為家鄉爭光。

世界本無對立

近日，我不禁思考一個問題，究竟是一個信息封閉的地方只有一方之詞，還是一個信息開放，但只願接收自己想聽的地方來得令人憂心忡忡呢？

在台灣生活的這半年來，許多的亂象、攻擊風氣一一興起。台灣人喜歡說自己很有愛心，在我的印象中，台灣人還應該兼具包容和理解的美德。哪怕我與你三觀不同，但我們仍舊可以坐下來傾聽、傾訴，成為朋友、情侶，乃至家人。世界本無對立，不過是我們還不夠瞭解彼此。

（張益誠／上海戲劇學院碩士生）