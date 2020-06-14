隨著政府的紓困結束、振興開始，暑假的來臨，也意味著第一屆「新冠世代」大學院校的學生，將進入工作職場直接面對最殘酷的檢驗。對於青年學子的就業與年輕世代的未來，副總統賴清德在2018年仍擔任行政院長時，就已經訂定「2030雙語國家」的政策目標，應該要做為新冠世代的第一個十年計畫，藉此提升青年人力素質，強化國家競爭力，此其時矣。特別是，建立「雙語國家」的長遠發展目標，如果能夠結合減輕學生的學費負擔，並建立配套的獎勵機制，當可以提高政策執行的可行性！

傳統的競爭力思維，只重視能轉化成為具體生產力的專業知識，注重的是學歷和文憑。然而在「5G/智慧/無人/雲端/數據/電動」、「做的」發展趨勢下，擁有「行走國際全移動」和「吸收知識無障礙」、「說的」語言能力，無疑是提升國家與企業人力資本、看不見的隱形競爭「學力」。

就這個角度而言，以下兩組的政策工具配套，值得政府的重視：第一，從高中技職學校的青年學子做起；第二，將大學院校學生的學貸減免與英文學習，進行富有「助青」和「脫貧」意義的對接。

首先，提出配套並具體可行的措施方案，達到政策目標。曾經在台南市政府首先推行，賴清德副總統於2018年9月當行政院長時，就將2030年訂為達成雙語國家政策的目標年，而行政院國家發展委員會則在前年12月，正式提出「2030雙語國家政策發展藍圖」。其中，與年輕族群最相關的有兩個理念：「打造年輕世代的競爭優勢」，以及「從需求端全面強化國人的英語能力」。

蔡英文總統在2016年12月底，曾經提出設置「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，政府每月存入1萬元，最多補助三年共36萬元，為直接進入職場的高中高職學生開設「就業儲蓄帳戶」。以此方案來說，希望年輕人「不要急著上大學」的想法，也同樣出現在2018就職兩周年前夕的「與高中生面對面論壇」。

然而，長期的正本清源之道仍在於：企業經營環境的改善，以及其所提供的就業環境。政府提供給高中技職學生的三年36萬元升學基金，屬於消極面的措施。更積極的作法還是必須，回歸到工商企業界對於提高人力素質的期盼。就此而言，除了傳統的提升技術能力之外，最重要的還有國際語文學習能力（英語、日韓與新南向國家語文）之加強。

其次，「要怎麼收穫，就怎麼栽」，天下沒有白吃的午餐。政府應該從行之有年的現有措施方案切入，結合高中職學生的就業儲蓄帳戶與三年36萬的發放，乃至於大學助學貸款的鼓勵和優惠，依據高中職與大學院校的基礎英文標準，做不同程度的要求。在提高青年人英文「說/聽/讀/寫」能力的同時，也要嘗試解決年輕人進入社會，所背負「就業人生的第一筆債」。

「2030年（民國119年）雙語國家」的政策目標年，設定在十年後達標，有很高的難度。對於目前20～39歲的青年族群而言，已經行之有年、包括全民英檢和前往美國與英國就學必須檢附的各種英文檢定，都可以做為不同年齡的青年族群，用來當做檢視的衡量標準，進而成為減輕他們經濟負荷的階段性積極作為。

另外，針對在就讀大學院校期間，符合申請貸款資格而背負學貸的青年學子，政府可以提出不同優惠條件的英文檢定標準；以此做為「學貸利息（不同程度）的免費」、「就學貸款本金（不同程度）的減免」或甚至「學貸免費，最多4年」（英檢成績愈高者）。由於各金融機構會進行申請就學貸款的資格檢核，一旦核給貸款，本身就具備「排富條款」的特性；因此，以此做為鼓勵家庭收入較低青年學子，學習英文「說聽讀寫」的經濟誘因，減輕他們進入社會就必須償還債務的壓力，協助他們的就業人生「（儘量）不要從背負學貸開始」，如此也可以減緩「貧窮世襲」或甚至是「階級世襲」的不公平社會現象。

基於以上所言，提升國家競爭力，要從建立雙語國家開始；而要想回應企業界對於具備外語能力的人力需求，政府則應要提出更有效的因應對策，莫過於配合國家政策目標。只有透過不同的政策工具組合提供學習的誘因，從高中技職和新學年108課綱，雙管齊下。在更深入到大學院校，並看到政策成效時，落實雙語國家的願景，不但可以協助工商企業界培養出國際人力，還能有效降低年輕世代就業後的經濟負擔和工作壓力，誠屬三贏、全體國人與學子家長也都樂見的國家重大政策。

(工商時報)