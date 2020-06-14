在這場新冠疫情的生技戰爭中，大陸和世界許多國家在防疫之際，也同時大力發展生技產業。其中無論是檢測、治療和疫苗等各領域的技術，目前看來都有不錯進展。

美國微軟創辦人比爾蓋茲曾表示，人類當前正面臨著一場新冠病毒的世界大戰，大家必須要透過創新，研發更多科技才能打敗這種病毒，如同在第2次世界大戰期間，包括雷達、魚雷等大量創新使戰爭得以更快結束，而對抗病毒的各項技術包括了檢測、治療方法和疫苗。

病毒篩檢能力是控制疫情和重新開放經濟的關鍵能力，全球新冠檢測技術，年初由南韓拔得頭籌，也成為南韓搶先開放經濟的利器。其中又以Seegene這個公司為代表，股價一度上漲了4倍。

至於治療方法方面，除了傳統藥物和化學藥物外，最受矚目就該屬於抗體藥物，美國藥廠禮來表示，該公司臨床試驗中的兩款抗體藥，最快將在9月取得政府許可。其中一款名為「JS016」（中文：君實新冠抗體），與大陸企業君實生物醫藥科技攜手開發。君實生物醫藥今年股價也上漲超過1倍。

疫苗很可能是新冠病毒唯一的長遠解決方法，有投資機構估計在疫情期間，新冠疫苗的市場總需求可達100億至300億美元。大陸生物醫藥公司康希諾生物因研發進度最領先，股價一度大幅飆升4倍。

康希諾的疫苗已進入第2階段試驗：測試疫苗是否能激發人體免疫系統。根據於醫學期刊《刺針》發表的第1階段數據顯示，康希諾生物的候選疫苗似乎可以安全使用，3/4接種高劑量的患者在28天後產生中和抗體。