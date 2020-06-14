還有誰懷疑蔡總統的絕對權力，可以看看上周的「健保差額給付醫材新制」爭議，總統臉書一句話，就讓「神一般」的「順時中」翻船，原來神也難敵總統之令。

衛福部健保署為了替民眾看緊荷包，決定對健保差額給付醫材訂定民眾自付的上限，引發醫界大反彈，衛福部長陳時中親上火線替政策辯護，說他認為這次改革「沒有太大問題」，還說新制會「如期落實改革」。但總統蔡英文在臉書談論此事，並親自向行政院長蘇貞昌表達關切，還說要「把方案調整到最好」，衛福部馬上決定暫緩實施。

台灣在新冠肺炎肆虐全球時，成功守住邊關、防疫成功，加上每天的防疫記者會，讓陳時中成為全國最熟悉的臉孔，同時更是支持度最高的官員，民意支持度高達94%，全台幾乎只能「順時中」而不能「逆時中」。

陳時中挾高人氣推出健保改革，醫界的反彈早在預料之中，原本認為應可輕易過關，只不過衛福部忽略了醫界是綠營最重要的支持力量，許多醫界大老都有「通天管道」，果然總統在臉書發言，形同公開打臉這項健保改革，陳時中人氣再高，也只能「吞了」。縱然全國都要「順時中」，但總統就是有權力「逆時中」。

這次健保改革的醫材自付上限，當然會影響到醫院與醫師的收入，但改革主要是為了不讓民眾多花冤望錢，醫病關係中確實存在著嚴重的資訊不對稱情況，至於對民眾的正負影響其實可以再討論，但總統臉書一貼就讓政策轉彎，豈曰合宜？