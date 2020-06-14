立法院成立修憲委員會，大陸國台辦警告台獨「膽敢以身試法，必遭嚴懲」。不過現代戰爭代價過於殘酷，加上新冠疫情損失重大，大陸必須加速經濟復甦，香港問題也必須謹慎處理，研判短期內台灣只要做好風險管理，避免擦槍走火的意外，倒不需要太過擔心兩岸軍事衝突。不過，這不表示民進黨政府可以高枕無憂，眼前的平靜也有可能是未來更大風暴的開始。

5月6日民進黨立委王定宇放話，美國「尼米茲號」航空母艦將於蔡英文總統就職時在台灣附近海域，展現對台灣的支持，但尼米茲號航母戰鬥群6月8日才離開美國本土航向亞洲，證明只是「大內宣」；外交部長吳釗燮針對「港版國安法」，妄言大陸下一步可能武統台灣，立委追問國安會消息來源卻無可考；9日美軍C-40A運輸機穿越台灣領空，官方通訊社立即帶風向，報導「無論原因為何，此次飛行路徑顯示台美互信深化，政治意義重大。」這些事實都說明了，民進黨人士不但自己迷信美國保護傘，還拿「美國保護」當迷幻藥餵食國人，以鞏固其「反中」的心牆，殊不知這是以台灣安全作為美中對抗的賭注。

美中強權在亞太地區重新界定勢力範圍乃必然趨勢，川普總統一上任就選擇了以積極手段反制中共勢力擴張，新冠疫情在美國失控及連任壓力迫使川普擴大打擊面，「台灣牌」成為他的主要策略，而台灣又加碼投桃報李，台美關係顯得空前友好，美國軍機、軍艦出現台灣附近海域已是「新常態」，美國前亞太助卿羅素不諱言，有些美國人定位台灣是擾亂中共的「工具」。

蔡英文總統打著支援「反送中」、拒絕「一國兩制」的鮮明旗幟，在美國大力支持下以絕對優勢贏得連任，令中共及領導人習近平顏面盡失。中共評估過去在香港的節制並無太大效用，決定制定港版國安法，多少是對美台聯手抗中的報復性作為，也說明了美中台三邊關係牽一髮動全局，而這次交鋒的直接受害者卻是700多萬香港居民。蔡英文的「今日香港，明日台灣」即將成為典型的「自我應驗預言」，但民進黨仍不能體察危機。

中共開始對美國代理人展開「戰狼外交」，增收澳洲農產品進口關稅。大陸對澳洲如此強硬，對台灣更沒有妥協空間，可以預期未來將有更多軍機、艦繞台及軍事演習，美國也將做出回應。台灣周邊海域一旦成為美中外交及軍事角力場，雙方敵對態勢節節高升，發生誤判、意外機率隨之增加。美中及兩岸間都缺乏穩定均衡力量，互信薄弱，防衛機制闕如，緊張關係已逼近衝突「臨界點」，必須格外小心任何風吹草動都可能催化為全面戰爭。

中共不肯承諾不對台使用武力，宣傳機構甚至經常製造武統聲浪威脅台灣，軍方也一再對台灣展示肌肉，但北京「和平統一」的初衷40年未見動搖，和平仍然是對台政策主軸。蔡英文總統也堅持不挑釁北京，並嚴守中華民國憲政體制現狀，希望確保兩岸關係維持現狀。現在最大變數反而是美國及連任岌岌可危的川普個人。美國外交關係協會資深學人派翠克撰文警示，在川普領導下，美國已成為「不負責任的利害關係人」。

在美中兩強競爭中，多數國家拒絕選邊，民進黨政府為對抗中國，選擇一面倒向美國，甘願作為美國的抗中籌碼，現在更淪為工具。台美關係對台灣至為重要，但美國打「台灣牌」服膺的是「美國優先」原則。處於劣勢的川普已無退路，只有再加倍賭注，做最後一搏，民進黨若如鴕鳥般盲目跟隨，還不斷解讀及釋放美國軍艦、軍機經常出現台灣附近，甚至穿越台灣領空是好消息，絕非聰明之舉。

國際秩序與權力結構已然轉變，以美國為核心的單極體系注定瓦解，台海現狀更難維持。11月大選美國可能變天，民主黨對中競爭戰略或許不會改變，但政策優先順序與方法必然不同，甚至可能回到歐巴馬時代，採取與中國部分合作、部分對抗策略。台灣最佳策略還是比照安倍政府，視美國為安全屏障，與大陸大膽交往。交流是和平的基礎，民進黨已取得執政絕對優勢，蔡總統應大膽對大陸解封，恢復民間交流，主動釋出善意。