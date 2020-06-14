近年，許多事讓人看不懂年輕人的核心價值到底是什麼？去年香港反送中事件警民衝突，他們挺人權反黑警，熱血沸騰；今年美國佛洛伊德事件，人權事件席捲歐美，他們一片靜默。去年大陸國家主席習近平「一國兩制台灣方案」，台青力挺台灣主權，蔡英文狂拿817萬票；今年日本要更名釣魚台為「登野城尖閣」，事涉漁權主權，他們卻充耳不聞。如此明顯的兩套標準，何以致之？

20年來，中華民國教育資源被用來逐步建構一套反中華民國的歷史詮釋。108課綱的歷史課本上路後，中國史正式被虛無化。高中第二冊歷史課本，得涵括中國「夏商周秦漢魏晉南北朝隋唐五代元明清」已太窘迫，還得放進日本、韓國、越南這3國幾千年的變遷，再橫向串聯討論這4國政治與社會結構、人群的移動與交流等，中國史的脈絡當然被切割得支離破碎，只能讓學子形成浮光掠影的記憶，如再搭配偏頗的史觀，那連這點記憶都未必美好。

試想，當少得只剩幾頁的中國政治史，標題被下「傳統政治權威的形塑」；台灣光復時期則是「威權體制下的台灣」，學生會形成何種「中國概念」？而從1895～1930年間，日人屠殺數十萬台灣人的許多慘痛事件，只用不到300字帶過，還美化日人據台為「領台」，這是哪國的史觀呀？

台灣地位未定論也被提出討論，強調中華民國和台灣的關係始於1943年開羅宣言，中華民國政府只是代表盟軍接收，主權歸屬待國際條約確認。至於台灣跟中國就更遠了。當介紹東亞「戰火下的人民」時，受創最深的中國放在「日台韓」後面，只有152字，其中僅65字記載日軍「燒光殺光搶光」的史實，87字則記載國民政府戰略性黃河決堤事件，並直指造成河南等省百萬人死亡。請問，這種選擇性的記事與用詞，為學子建立了何種史觀？

後108課綱的學子應該18歲就有投票權了，未來選舉，執政黨看來有一手好牌。但「世異則事異，事異則備變」，台灣將面對何種變局？青年將面對何種前景呢？

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）