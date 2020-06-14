台灣的健保是世界奇蹟，能夠在不增加GDP占比的情況下做到全民醫療全覆蓋，非常不容易。關鍵在於所有的醫療費用都由健保支付，議價的對象就由病人對醫院轉成健保對醫院，無形之中使醫院議價空間大為縮小。因為健保很清楚醫療浪費的來源主要是醫院，病人是被動浪費，管住醫院就管住了醫療費用。

健保在管醫療費用的時候，最簡單的手法就是訂天花板。規定開個闌尾、切個子宮、換個關節能收多少錢。當初訂的時候反彈也很大呢！大教授和小醫師開的質量不一樣，怎能給付一樣的錢。可是吵歸吵，最後還是被健保摸了頭，因為全國只有一個付錢的老闆，醫院沒有議價空間。

醫界再不滿，也只有乖乖的被霸凌。這種霸凌事件司空見慣，各類藥物天花板，住院病房費天花板，連醫院總額都訂天花板。而且天花板還會越修越低，壓得醫院喘不過氣來，但還是得接受。用天花板來管費用夠狠，但是仍有不足之處。隨著昂貴的新技術、新藥、新醫材爆發性出現後，健保署的批准核價速度就明顯地跟不上時代需求，於是一個奇怪的政策就出來了，「健保部分給付」。

健保部分給付的原意是要抑制病人濫用醫療資源，例如住院要住頭等病房、要使用昂貴藥物、濫用急診資源，健保只給付部分費用，其他自費，目的是要減少病人濫用。但肯定沒法阻止醫院亂開，因為這個冒出的自費品項，無疑是醫院財務的活水源頭。在健保的窒息管理下，醫院的整體利潤只有4%，根本無法發展，有了自費項目，即使是健保部分給付，醫院都覺得活力無限，格外珍惜。

自費項目雖然是醫院的命脈，但依然掐在健保手裡，沒法真正依循商業模式運作，因為是健保框架下的部分給付，不是真正可以自行運作的自費品項。健保對這部分也是用天花板來管，醫院當然都會常規反彈，但最後都會默默地被摸頭接受，因為比這更大的屈辱都受過，這點小事忍得過去的。

但是這次八大類自費醫材事件，醫界為什麼反彈這麼大，竟然驚動到蔡總統出面，原因並不單純。醫界在這次疫情期間滑落了4成左右的業績，但仍必須配合防疫強顏歡笑，醫護同仁到現在也還莫名其妙的被禁不能出國，大家壓力大得要死，又不敢抱怨，就為了一個「順時中」的虛名。

這次剛好碰到疫情解封，醫院業績正要復甦，健保又來談新的天花板，更氣的是牙醫的植牙竟然沒有天花板可以框，造成的收費亂象更甚於其他，健保管都不管。而陳部長剛好就是牙醫的大家長，這種只管醫，不管牙的部長，又碰到了醫界對疫情的氣爆鍋，藉由八大類醫材的事就轟轟烈烈地爆開了。

所以大家應該看懂了，醫院與醫師爭的不是八大類自費醫材設天花板的問題，也不是為了爭取醫療質量的高尚精神，要高尚以前怎麼都不高尚呢？其實這次不是醫療問題，是政治問題，是時機到了，到了該開始「逆時中」的時候了。醫界可不是陳部長您的政治提款機，平時就該多多存款，現在已經餘額不足了。

（作者為中華民國防疫學會理事長）