台北市長柯文哲形容民進黨是「一黨專政」，引發社會大眾對於政黨體系分類的興趣，這對教授政治學的筆者來說，一則以喜，一則以憂。喜的是，有學術同儕開始從事政治學普及教育，利用社群媒體來解說一黨專政的意涵，某種程度澄清柯市長和部分民眾的誤解；憂的是，不同政治立場的人緊抓這類誤解誤用而刻意忽略柯文哲真正想要討論的權力濫用現象。

從政治學的定義來看，現在的台灣距離一黨專政、一黨獨大都很遙遠。從制度面來講，台灣屬於民主政治下的正常現象，不過就是一個同時掌握行政權力和國會多數的執政黨，以及相對弱勢而無力制衡的在野黨而已。這是選民的選擇，也許選舉制度在其中扮演部分角色，但這是在既定規則下，選民自由意志的外顯結果。因此，從程序性民主的角度來看，柯市長的一黨專政確實講錯了。但柯不是在考試，他是在對政治現象做評論，故而我們可以思考，是不是用錯名詞，所以柯市長的話就一無可取、就是通篇廢話了呢？

柯市長之所以會誤用一黨專政的字眼，是因為看到權力的濫用和政治的謊言。柯所質疑的是，昔日義正詞嚴抨擊黨國體制下的媒體控制，大聲疾呼要「黨政軍退出媒體」，但在品嘗權力甜美後，把媒體滲透控制當成理所當然。過去主張言論自由，如今只要與之不同調，就是破壞團結，就是中共的同路人。這樣的現象，是柯所要撻伐的標的。因為只要我們將指涉對象改換名詞，就會發現民進黨政府的論調，其實和以前黨國威權時代面對類似質疑是一樣的。所以一個對政治學專業涉獵程度很低的市長，引用了一個錯誤定義的名詞來形容他所看到的政治現況，並不代表是這些被看見的權力濫用和謊言就不存在。

舉例來說，職司選務的中選會本該行政中立，在威權時代的中選會都還有錚錚鐵骨，但現在的中選會不僅行事為人詬病，還不准人家批評。膽敢評論中選會行為的人，大概免不了都會遭逢和我本人一樣的命運，會被告上法庭，用「意圖使人不當選」的5年刑期來威脅你。反對者會說，現在比以前好，以前如果批評政府，搞不好會人間蒸發，至少現在不會有人身威脅。但威脅就是威脅，被關5年，毀掉一生前途，難道會比人間蒸發好到哪裡去？還是我該慶幸至少賴活著？

我們早就過了「有選舉就好」的政治發展階段，台灣現在已經到了追求「民主政治品質」的時候。民主政體裡，媒體應該是獨立的第四權，在體制以外監督政府，應該是永遠的反對黨，不該被黨政軍勢力介入操控。所以以前民進黨抨擊黨國勢力操控媒體，現在就不該做這樣的事。國民黨不可以，民進黨也不行。過去將鄭南榕的「百分之百言論自由」掛在嘴上，無限拔高道德標準，現在就不應該不去忍受社會對自己的批評。如果這些都可以隨著權力者更迭而有不同標準，我們就算有選舉又怎樣？只要換了權力者，是非對錯的價值判準就變了，人，還能活得安穩，活得心安嗎？

（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）