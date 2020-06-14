中選會對於媒體記者批評其「忠犬會無法克制做為看門狗的畜生本質」，表示將對此「不實言論」，控告其違反《社會秩序維護法》之「散佈謠言」，或觸犯《刑法》「侮辱公署」。

然而，「忠犬會」，本來就不是「事實陳述」，而是「評價」語言。就像「畜生」、「腦洞」的咒罵語言，與謠言有何關係？哪有「不實」的問題？解嚴以來各個民選總統，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，那個不是歷經千千萬萬的政治諷刺漫畫與羞辱詞走過來的？韓國瑜等藍營官員被罵「舔共」，也未以「我沒有舔」去控告人家散佈不實資訊的。中選會官員被講得很難聽，當然委屈，但並非「不實」就不是謠言！

「侮辱公署」這個罪其實本身就很奇怪。《刑法》上的「公然侮辱罪」是針對個人受到侮辱，為了保障其名譽與尊嚴而設。但「官署」不是自然人，沒有「人性尊嚴」，也不會有「情緒傷害」（emotional distress），為什麼要為此特別設一個罪？這根本是中國古代與歐洲早期「官威最大」的威權遺跡，早就該廢掉。現在中選會自己的公正性遭到質疑，其實用新聞稿說理反駁即可，拿這個規定來叫人閉嘴，未免太玻璃心了。

另一個可以拿來對照的，是台大學生會提案成立「轉型正義小組」，要調查並推動「清除校園空間具威權意象及保存不義遺址」。雖然這個措施不能簡化為「拆傅鐘」，但轉型正義近年來大張旗鼓要「清除威權遺址」的浪潮，也體現了「我討厭的就不要看到」，以及「正邪二分」的簡單邏輯，是民主文化逐漸貶值的象徵。

轉型正義論者要「清除威權遺址」，最讓人心驚的就是：第一，官方可用強制的方式評斷歷史，說某一個時期、事物、人物、組織，就是「威權」。其次，一旦說你是威權，就不想看到這些遺址的影子。所謂多元價值、涵納包容、意見對話，都不是他們在乎的價值。台大走過日本統治時期，也歷經動員戡亂戒嚴時期，歷史的一點一滴，豈能簡單地用「威權/民主」二分法來定位？真要計較「威權遺址」，那台大建校時乃是殖民統治者所設的「台北帝國大學」，這段歷史該怎麼算帳？

類似的情況也發生在一向最保障言論自由的美國。《紐約時報》在「多元平衡」的考量下，刊登了共和黨參議員湯姆·卡特恩（Tom Cotton）主張「政府依法得動用軍隊平亂」的投書。雖然這篇投書絕對不代表《紐約時報》的立場，但言論版主編仍因此辭職。要知道，《紐約時報》的編輯群在越戰時能抵擋政府的壓力而刊登五角大廈的越戰報告書，在水門案時也挺得住尼克森總統的壓力，但卻無法撐過「自己人」自由派讀者的壓力。就知道「必不容反對者有討論之餘地」的同溫層壓力有多大！

美國前總統歐巴馬日前曾針對當前網路文化與社會分歧下的「取消文化」（cancel culture）提出勸告：我們可以有立場，但世間善惡沒有那麼簡單二分，我們還是要容忍異見，並謙卑地與不同意見溝通對話，不該動輒叫人家閉嘴。然而不少新世代的人，卻先把保守派通通說成歧視、仇恨言論，並認為其造成的傷害是無法「容忍」的。歐巴馬這種「嬰兒潮」的老古董，最愛搞妥協。在他們看來，都是不義的。

這個時代的人，似乎不覺得多元、妥協、對話很重要。相反地，滅絕師太那樣「滅之絕之」的殺氣，才是他們嚮往的。美國有學者認為這是當代人「順服同溫層」的心理需求，也有人認為此乃數十年「玻璃心」文化教育的結果。但無論如何，這都形成了簡化事物，拒絕聆聽，無法容忍的文化氛圍。長此以往，不但戕害言論自由，更侵蝕了民主政治賴以維生的精神。

美國與台灣的民主、言論自由，都在墮落中。民進黨是一路號稱追求民主，捍衛言論自由的政黨，也靠著這個社會的「多元包容」茁壯成長，成為今日一統天下的執政黨。請諸君勿忘初衷，展現氣度，讓這個社會理解胡適先生所云「容忍比自由更重要」的精神，救救我們的民主政治與言論自由。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）