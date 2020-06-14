國民法官是一個響亮的口號，但是我們要堅持一件事，就是必須要求這個制度用於保障被告的權利。國民參與審判絕不能成為惡整被告的工具。目前司法院所熱衷的國民法官，其實就是共產黨的人民公審。

最近蔡英文就職第二任總統，實現司改政見又再度成為焦點。民國88年全國司法改革會議，當時國際貿易蓬勃發展，認為諸多商務或新興科技案件牽涉專業，唯恐法院作出外行的判決，提出「專家參審」。當時在野黨提出許多政治案件，受黨國思想箝制才是問題所在，主張刑事案件應該由人民參審，從此開啟了國民參與審判的話題。在馬英九時代創造出一個離奇天下的「觀審制」，被各界指責恥笑為只觀不審。司法院因此又走回參審老路，不敢干犯違憲的話題，就在文字上作假，創造了「國民參與審判」的說法。潘多拉盒子打開之後，更進一步又有了陪審的建議。

人民接受有素養的專業法官獨立公正審判，是憲法中人民的訴訟權利保障。為了擔心專業法官濫權或是受到政治干擾，乃有陪審或是參審之設想，作為被告的保護。美國的權利法案也就是憲法增修條文的第六條，就是明白賦予被告接受陪審之權。既然是權利，當然被告可以選擇放棄接受陪審，而由專業法官審理。採陪審制度時，對於是否成立犯罪之事實，由陪審員認定；至於法律的審判還是專業法官的責任。這樣保持了司法的專業，也兼顧避免司法的專擅。

司法院主張的立法宗旨，在「提升司法之透明度，反映國民正當法律感情，增進國民對於司法之瞭解及信賴，彰顯國民主權理念。」若是這個宗旨是正確的，那麼應該設想參審的該是行政訴訟，案件被告是政府，才是真正需要國民參與審判，以確保法官不會偏私。但是，司法院所規畫的對象卻是刑事被告，草案是世界上沒見過「非驢非馬的混合制」。

國民參與審判是非常昂貴而沒有效率的制度。國民法官必須不是法律專業的國民、沒有受到媒體審判汙染、沒有特殊歧見、有適當的判斷能力與常識。為了保護國民法官安全與不受影響是要考慮集中安排住宿的。我們的草案是不完全的。

英美法系用素人陪審來認定事實，決定被告是否犯罪，所以訂立一套嚴格的證據法則。大陸法系因為是職業法官，證據法則寬鬆許多，由法官來認定證據力。我們若是引進陪審，必須採取訴因主義，更不容許訴訟中變更起訴法條。審判程序中，必須採用英美法系的證據法則。無罪推定前提下，卷證不併送、證據開示、辯護律師蒐證權，都必須因而改變。

一個國民參與審判的案件需要投入的時間、金錢與人力，是非常可怕的巨大。因此。採用的國家都設法用大量認罪協商來減少案件負荷。認罪協商是最不負責任的司法制度。參審或陪審制背後有全套的訴訟法則必須連結，不是看看司法故事的電影或電視劇，覺得劇情精彩，就可以主張採行國民參審的。

司法院推廣國民參與審判制度，曾經舉辦模擬案件。參與者在網路上曾評論，為了讓國民法官了解法律專業術語，模擬案件中的「未必故意」與「有認識過失」，從審前程序到審理過程中，都不斷地在上大學一年級《刑法》的課程，不但讓審理程序冗長且「中斷失焦」。評議過程國民法官更是無法理解，而無從參與意見。

蔡英文在競選時強調，「司改沒有特效藥，我們就是要紮紮實實地去做基本工，一步一腳印，去改善司法的體質」，真是切中時弊的正確意見。但是執政之後，卻從憲法解釋法庭化、設立大法庭、國民法官，步步險棋。當年司法院在推動觀審制度的時候，法學界就提出應該讓被告有選擇權，但是當時司法院考量如果讓被告有選擇權，將來適用統計的樣本將會非常少。而且，由南韓實施的經驗顯示，被告選擇使用人民參審制的案例非常少。人民沒有選擇訴訟制度的權利，會是人民基本權利的合憲解讀嗎?這種為了司改業績而強迫被告接受國民法官是什麼邏輯？開了一個川菜館，就要強迫顧客吃辣？

司法院一直以來都把「國民參與審判」當作司法改革的試驗品。司法是社會公義與人民權利之所繫。上位肉食者拿人民生死禍福做實驗，可曾設想過若有一日自己是被告時，是否願意成為一隻被公審的「裸鼠被告」？

（作者為中國文化大學法律研究所教授）