台大學生會日前在校務會議提案，建議成立「校園轉型正義小組」，進行調查並去除校園內「具威權意象」及「不義遺址」等行動，引發外界高度關切，由於事涉傅斯年及傅鐘，台大校友會也緊急發起連署反對。最終此項提案未在校務會議通過。

面對此一結果，第32屆台大學生會長凃峻清會後受訪時委屈表示，他們的提案並沒有要除去傅鐘等，卻遭到校方惡意誤導及打壓，由此可見「台大確實非常需要轉型正義。」其實，在校務會議前，台大學生會就已主動告知媒體，「傅斯年校長任內的角色複雜，傅鐘應有更多標示」云云。學生會有沒有打算拿傅斯年和傅鐘開刀，他們自己心知肚明，外界也不是傻子。

學生會要進行鬥爭前，先是氣勢洶洶地對外放話，一旦發現情勢不對，就說是別人造假、污衊、打壓！這個套路，跟邪惡的政客有什麼兩樣？而他們甚至還可以仗著「學生」的身分裝無辜喊冤，如此奸巧詭辯、心術不正，實在令人憂心。眾所周知，台大學生會長投票率向來極低，10%左右即可當選，近年來甚至低至6%，完全沒有代表性且極易為有心人操控。由於「台大學生會長」的身分有助於參與社會及政治議題的發言權，可提高聲量，近年來更已成為有心人從政的終南捷徑。

根據調查，台大學生會從1988年改為直選後，至少有17任以上的會長與綠營相關，直接從政者更不在少數，知名者如第1任會長羅文嘉，以及高嘉瑜、范雲、黃國昌、王威中、高閔琳等多人。在二次執政的民進黨有心經營下，近幾屆會長更是戰鬥力十足且「戰功彪炳」，如第30屆會長投入拔管、第31屆會長發起拒看中天、現任會長清算傅斯年，他們都這麼拚，看來終有一日可成為綠營的政治明星、前途無量。

不知台大學生會知不知道，他們一心想要鬥爭的傅斯年，曾多次炮轟執政當局，甚至把當年的財政部長、行政院長等人趕下台。傅斯年敢於對抗當權者的勇氣，豈是年紀輕輕就會攀附權貴、涎著臉充當執政者打手的凃峻清之流能夠想像？

放眼今日世局，台大學生會能做的其實可以更多，例如為境外生爭取早日解禁，為台灣高教危機提出解方，甚至尋思如何振興台大的學術地位等。世界很大，期許作為台灣最受關注、最受期待的這群優秀學子，對社會的關心可以不必只集中在政治事務，更別局限自己成為特定政黨的工具。

（作者為台大校友）