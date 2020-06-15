澎湖原有飛機場，狹小簡陋，由於年來航空之進步，平時已感不甚適用，戰時更非所宜，先生默察大勢，一旦有事，澎湖實為支援反攻作戰之前進基地，亦為拱衛台灣本島之門戶，其地位將更形重要，因之建議擴建澎湖機場，機場擴建後，利用軍民航機之起降，台澎空軍之能運用如今者，先生啟之也。

倡導建跨海大橋

先生鑒於澎湖駐軍日多，且為支援外島作戰之基地，官兵死亡難免，而軍人公墓尚未建立，致官兵死亡者隨地埋葬，甚至與當地人民埋葬一地，僻地荒野，亂石叢莽，日久將無從查考，死者無知，隨之埋泯，而生者不免感嘆！頗為憾傷，生共其難，死臨其穴，祭之以時，慰以英靈，乃後死者之事也，於是親自規劃，建立軍人公墓，頗具規模，使官兵死亡者，葬有其穴也。

四十七年八月二十三日金門砲戰，前方傷亡後送，後方補給前運，澎湖負起中間站之任務，海空軍群集，後送前運，先生皆躬為之，對陣亡遺骸處理，除在台有眷必須運台者外，無眷者皆安葬於公墓。特值一提者包括戰事初起時，吉星文、趙家驤、章傑三位陣亡駐金副司令官安葬事宜，戰事進行時安排蔣公蒞澎湖指揮，以及中、美高級首長多次赴澎參訪研商，尤其確保最後勝利的美援八吋砲要運金門等，均皆賴先生費心擘劃。

澎湖地脊，五穀不生，人民什九以漁撈為生，且附近又礁多水淺，魚量不豐。遠洋漁獲，又無力構造大船，故物質生活頗難改善。先生欲興當地建設，重以漁者有其船為主，以加強海難預防救護而輔之；三年以後，漁船逐次增加，人民生活亦漸形改善，又盡力提倡築道路，植樹木，輔導農業，改良風習，倡導教育等，因之地方逐漸繁榮，風氣一新。自沙島至漁翁跨海大橋，亦先生當時所倡導，今則長虹臥波成為亞洲最長之跨海大橋，乃先生鑒於島民交通不便所建議也。

據先生在澎湖部任內擔任營務組長之梁廷琛先生告稱，當時在國防部管理軍中財務的吳嵩慶將軍赴澎湖視察時，以先生生活儉樸清苦，曾私下約見梁及另一組長，提供二十萬美元供先生公、私方面使用，請二位組長處理。先生事後聞悉即強調，「在此國難之時必須刻苦，不准向上邊要一分錢。」於是將二十萬美元分文未動，在先生任滿離澎湖前交給李玉林縣長，修補澎湖漁民的魚塭，李縣長亦寫了收據並清楚註記用途。

澎湖地方有派系，明爭暗鬥，影響政令之推行與地方之建設，主政者亦可運用以為利，先生則一秉至公，四年間均致力於黨政軍民間之協和團結，除公開集會時諄諄致意外，每利用機會談話、聚餐、散步甚至玩橋牌遊戲，在輕鬆愉快之際，談笑微言之中，暗示感召，使各方之意見相互交融，增進團結，聚晤溝通，消除隔閡，故先生離澎之日，各方又能和衷共濟者，皆云先生之儒理忠誠光明正大之義，不敢有違也。

先生駐澎期間，前途之澎湖縣長李玉林記其事云：

「平時督導所屬，考核綦嚴，信賞必罰，然有績效擢用者，暗加保舉，而自隱其事，絕不作市恩之意，由是上下用心莫不用命。忠義肝膽，出自天性。崇敬領袖，許身黨國為終身不移之職志。砥礪氣節，依歸正義，為警世立本之信條。其言要而不繁，其旨嚴而不偏。蓄有至理之情，出以委婉之口，使人聞之心感而誠服，潛移默化而不自覺。平時展讀領袖訓詞、學說、記誦服膺，實踐力行，一若佳弟子之若嚴師。對領袖之起居安危，尤無一日忘懷。」

「有一室為領袖蒞澎時曾居者，除啟扉瞻仰外，即不昂然步入。椅桌不敢褻瀆自用。有庭院曾為領袖遊憩者，則禁驅車踐行於內，小心寅畏，發於至性。蓋忠而兼孝者也。」

「其持躬謹嚴，尤恆為常人所不及，清正樸素，安儉守約，廉俸之外，百無一取，廳事孤陋，陳設簡潔：足敷坐談而已。沐室僅有一木桶，欲予以更易之，先生堅以為不可，曰：『在莒之辱，報猶不遑，未死之身，留待疆場，豈可變我素志，以適四體哉！』見其飲食簡薄，偶饜餚膳，亦必致謝卻還。」

前述之梁廷琛前組長亦告稱，先生身為上將，其仁民愛物之品格獨一無二，常去離島探望士兵，去軍醫院協助生病官兵，美國軍艦來訪時所送之巧克力、洋酒，亦必送離島官兵；而個人生活儉樸至極：如食僅每餐一葷一素一湯；衣：均著公發軍衣，冬背心及襪子均逢補之再；住：大床改為小床，軟墊改為硬木板；行：從不使用司令官的轎車，留給來賓用，而自己只坐吉普車。以上稜稜風尚，亦可見先生居澎時生活作息之大概。

英雄以無名為大

先生治軍，素重訓練，在澎湖四年之中，除辦理各種短期訓練班次外，另辦理三民主義訓練六期。各班隊凡開學及結業，先生皆親臨致詞，語多精鍊，言皆警策，聽之者莫不動容，今收入文存者（見《胡宗南先生文存》一書），有「立定腳跟」，「共患難」，「告充員戰士」，「學習戰鬥最理想的地方」，「一切光榮屬於勝利的部隊」等五篇，綜其重要內容如左：

「事業以下層為大，英雄以無名為大，精神以犧牲為大；思想戰備、精神武裝，較軍事戰備更為重要，絕對信仰主義，無條件服從領袖，我們一定要在思想上立定腳跟，才不致動搖，才能擊敗敵人。

在最困難之時，更應該擁護領袖，信仰主義，寧可窮死、餓死、氣死、苦死，而必須幹到底，把兵帶好，把仗打好，把身體練好，把責任盡到，改造自己，充實自己，竭力搶先，趕上時代，只見道義，不見利害；只見犧牲，不見報酬；只見光榮，不見恥辱；只見轟轟烈烈，然後才能與領袖國家共患難到底。」（待續）