無色覺醒》 賴岳謙特訪黃奎博：國民黨之兩岸論述！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第652集播出，由主持人賴岳謙特訪國民黨副秘書長黃奎博：「國民黨之兩岸論述！」為網友做宏觀評論分析：

隨著民進黨逐漸將魔手伸入府院行政、立法、司法等多個領域，台灣也開始走向民主專制獨裁的一言堂進程。為了盡力挽救頹勢，我們必須將民主政治寄望投射在野黨身上。縱使今民進黨全面執政，但只要在野黨們團結奮起、整裝待發，定能結合民之所向，再次拿回中央執政權，帶領台灣人民過上好日子。

國民黨在大選戰敗後，黨內青壯派就開始力倡改革的聲音，甚至還一度出現檢視九二共識的說法。據了解，國民黨對於黨內加速改革，已針對兩岸、組織、青年、財務等四大領域成立小組，任務編組改革委員會。而委員會成員除了有國民黨的中常委、前政務官外，也廣邀社會上專家學者或各方賢達加入討論。

事實上，改革委員會僅具有建議諮詢功能。會後結論經由小組交相審閱後，擬定建議書來提給國民黨中央做最終定奪。畢竟兩岸關係碰觸到台灣民眾的敏感神經，國民黨內對於兩岸依循的論調，當然也不敢馬虎。現在能確定的是，不論九二共識定論為何，任何新出爐的基調都將不會脫離中華民國憲法的大框架。

也就是說，國民黨內仍會繼續依據中華民國憲法，沿用兩岸同屬一個中國的論述。其實國民黨對於中國大陸政策的話語權，早在6年前的「太陽花學運」後就已經喪失。從那之後，任何與對岸的交流都會被輿論批鬥為「中共同路人」等，被看作是親中賣台的行徑，導致後來國民黨內人士，也不敢隨便為黨的兩岸論述多做辯護。

國民黨一直以來，在青年票倉上都呈現疲弱狀態。主要原因在於黨內還是承襲傳統家長制度的決策模式，青年確實在黨內較難以出頭；除此之外，藍營忽視前輩提攜晚輩的重要性，讓現在黨內呈現無人可用的困境；而且國民黨文宣論述依舊俗套陳舊，無疑也難以吸引現今年輕民眾的目光。

目前正處而立之年以下的青年，無非都曾受過民進黨台獨課綱的薰陶。民調指出，青年人認同自己是台灣人的比率，比自己是台灣人也是中國人的比率高出許多。然而若問題換成，是否覺得自己是中華文化的一份子，比例卻順勢飆高。可以看出，中華文化是目前兩岸人民的最大公約數。也就是說，未來國共兩方該如何互動交流？國民黨兩岸政策可以有什麼新論述？中華文化將有望成為這一切的起點……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！

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