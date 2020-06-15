健保醫材新制爭議喊卡，讓因防疫聲勢如日中天的衛福部長陳時中從神壇走下，也挨蔡總統一記悶棍的行政院長蘇貞昌卻批評衛福部缺乏溝通，也沒準備好懶人包說明。原來治國如此簡單，幾個Q&A，管你有聽沒懂，難怪從口罩、紓困到振興三倍券會亂糟糟。

蘇揆說，醫材自費負擔要有上限，原先立意良好，但一個政策推出應讓整個團隊知道，需縝密規畫並充分溝通，製作Q&A和懶人包讓所有相關人員了解，才不會被誤會或思慮不夠周到。

這並不是蘇揆首次對陳時中開槍，上回蘇視察高雄榮總屏東分院興建業務，用停車位數量「洗臉」高榮院長，就被解讀是「貞昌舞劍，意在時中」，這回繼蔡總統之後補刀，看來防疫國家隊也是貌合神離。

蘇揆或許健忘，防疫之初，是誰先告訴民眾不要怕沒口罩？結果大街小巷都在排隊，到現在無法維持社交距離也要戴口罩；再來擴大紓困2.0，又是誰在地方還沒收到公文，就拿著撞球桿大聲對外宣布？口號喊得震天響，最後還由陳時中背鍋擋罵名。

最離譜的是，蘇揆不管民意要求振興發現金，硬是要到暑假才推出振興三倍券，蘇大喊1000變3000，什麼都可以用，複雜的交易方式和不找零的潛規則，卻遠不如陳時中全台走透透掀起的振興買氣。

對於自付差額醫材費用上限，衛福部從2013年起開始討論，至今年5月已和醫界等各方專家學者開了44次會議，陳時中百忙中不忘庶民權益，若不是功高震主，否則一堆會議紀錄佐證，蘇揆怎能怪罪衛福部缺乏溝通？看來陳時中的政治學不及格，不但低估了白色巨塔力量，更忘了甩鍋給最早開始討論的馬英九。