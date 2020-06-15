地球上時時刻刻都有人死亡。事實上未來24小時內，將會有15萬人死亡，這意味著此刻可能正有100人死亡。死亡可怕嗎？ 死後會變成什麼樣子？要回答這個問題，得先取決於我們認定「你」是什麼？死後你的心智或精神還存在嗎？

基督徒認為，人死後身體不再發揮功能，但身體可以復活，並成為心智的住所，會因復活的過程而「得到榮耀」，讓身體轉變為「精神的身體」。東方宗教相信輪迴而非復活，轉世時你的心智將會回到與先前不同的軀體，也可能回到動物的軀體，所以要好好修行。佛教徒因此認為節制欲望最重要，節制欲望才能擺脫生死輪迴，達到涅槃境界。

處在新冠病毒疫情的新時代，你怎麼看待生死？如何重新定義人生？美國俄亥俄州萊特大學哲學教授威廉‧歐文寫下了《我們為何存在，又該如何定義自己？從人類起源到生命樹，重新定義你在宇宙中的多重身分》一書，它的原書名就是《You：A Natural History》，帶領我們從45億年前行星撞地球，到人類祖先邂逅繁衍，探討我們是誰？為何在這裡？

演化生物學家認為，在生命樹上你是智人物種的一份子；微生物學家認為，你只是一群細胞的組合，每一個細胞都可追溯到數十億年前；遺傳學者則認為，你是基因複製機器，可以繪出你的基因歷史；物理學家則對你的身分提出截然不同的答案：你是一群原子的組合，每一個原子都有悠久的歷史，其中有些早在大霹靂時就已存在，有些則是恆星內核融合的結果。不僅如此，你大部分的原子在加入你之前，都曾是其他生物的一部分。因此由你原子的觀點來看，你不過是數十億年漫長旅程的一個小站。

要這樣看待生命也許太抽離，但這卻是真實單純而不可否認的科學存在，引申到人生未嘗不是。美國的白人與黑人是怎麼在一起的？台灣的本省人、外省人、原住民如何同在一塊土地？香港和中國是什麼關係？民進黨內沒有來自國民黨的人？國民黨真能撇開韓粉？台大可以沒有傅鐘？想清楚定義出YOU，一切就不再自私、豁然開朗。

當我們以人類中心思維，就不管地球生態與動植物蒼生；當我們以國家主義為主，就出現敵國與武力及非武力對抗；當我們區分階級、看不起年輕人或老年人，我們就彼此剝奪、拒絕溝通、自以為是；但世界真是如此嗎？你和你爸爸長得像嗎？白人和黑人都是人啊！年輕的時候，我們每天刷牙從鏡子中看到自己，如今幾十年過去了，我們現在刷牙看到鏡中的自己，還是自己嗎？當新冠病毒肆虐全球，正是我們好好對待自己、創造自己的獨特，也更寬容對待別人的時刻。

（作者為台北書展基金會董事）