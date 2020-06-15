新加坡前駐聯合國大使馬凱碩在美國「國家利益網站」以〈川普政府為何幫助了中國〉為題發表文章，指川普應對新冠疫情和處理種族歧視抗議不利，客觀上提高了北京的地位。他還說，「川普下台後，中國會想念他」。

我同意馬凱碩的觀點，但覺得他還沒有說透。過去40年來，中國的綜合國力出現了人類歷史上罕見的爆炸式增長，除了中國本身方方面面的努力，還得益於三個貴人的大力相助，川普應是其中之一。

從頭說起，第一個肯定是季辛吉。這位在1970年代擔任美國尼克森總統策士的大戰略家，若非他的建議，拉攏中國與美國聯手對付蘇聯，最終鬥垮蘇聯，中國的處境是以一貧弱之國同時面對美、蘇兩強，戰略形勢之惡劣不問可知。不僅如此，美國戰略的調整，讓中國終於有機會接觸並認識到了「邪惡的資本主義」真相，間接為中國下定決心換一條路，走上市場經濟，進一步與全球化接軌，並最終在全球化中大放異彩，提供了關鍵的機緣。就這兩條，其一解危，其二助強，使季辛吉在中國從崛起到復興的歷史偉業中位居貴人之首。

第二個是賓拉登。中國改革開放甫一進入新世紀，2000年中國GDP在全球的排名已從1979年的第15位躍升到第6位，這樣的速度，想必引起了當時美國新保守主義集團的警惕，開始將中國列為僅次於「邪惡軸心（伊朗、伊拉克、朝鮮）」之後，必須加以打擊的對象，但人算不如天算，賓拉登主導的911事件迫使美國先打了兩場（阿富汗、伊拉克）元氣大傷的反恐戰爭。

且禍不單行，2008年又遭逢世紀金融海嘯，美國綜合國力大受斲傷，直到2009年歐巴馬上台才回過神來，發覺中國業已坐大，趕忙發出重返亞太戰略全力遏制中國，但由於美國國力已在下行，力道不足，效果不彰。而中國則在習近平2013年上台之後，厲行反腐，整飭軍紀，強化軍備，完善國家治理，早非吳下阿蒙。待川普上台之後，才終於發覺美國已犯下了嚴重的戰略誤判，美國業已錯失了對付中國的最佳時間窗口，而這一切中國得飲水思源，感謝「貴人」賓拉登。

所以排下來，川普算是第三個。首先，川普對中國的第一個貢獻，是把中國最強大的對手美利堅合眾國幾乎搗成了個「美利堅分眾國」。當然在他的蠱惑下，當下美國朝野的反中意識是高度一致的，但有心不等於有力。第二，川普還有本事羞辱一眾盟友，把整個西方陣營搗得潰不成軍，輪值G7作東，竟然成不了局。第三，在川普領導下，美國也失去了道德高地。美國正在從被世人敬畏的國家轉變為被世人鄙夷的國家。

第四，才是馬凱碩強調的，在新冠疫情和族群暴動下凸顯的國家治理能力，竟然可以跟中國呈現出那麼大的反差。第五，為了遏制中國，川普粗暴地採取了全面「斷鏈」手段，歷史或將證明，這將是他為美國犯下的最大錯誤，中國極有可能在斷鏈中置之死地而後生，走出一條完全不受制於美國、甚至到頭來還會超越美國的新鏈，這恐怕是一個更大的戰略誤判。

貴人再而三出現，只能說這是中國出運了。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）