香港局勢動盪之際，北京決定推動海南自由貿易港建設，日前公布《海南自由貿易港建設總體方案》。根據這份總體方案，海南自貿港定位與其他自由貿易試驗區明顯有別，不只強調貨品貿易的零關稅優惠，而更著重於服務貿易、投資、跨境資金及人員進出的自由便利，希望透過各式各樣稅制簡化、國民待遇、負面清單表列、資本項目開放與人才居留等優惠政策，吸引貨品、服務、資金及人才匯聚，打造海南成為首座具中國特色的高水準自由貿易港。

有趣的是，海南自貿港鎖定的發展方向，正是成就香港成為國際金融中心的關鍵點。不管是貨品零關稅、企業及人才低稅率、資金自由移動或金融業擴大開放等舉措，都有針對香港而來的意味。特別是在美國取消香港特殊待遇的當下，北京的大動作宣示，很難不令人做出「拉瓊棄港」的聯想。

大陸發改委副主任林念修對輿論的猜想不以為然，他指出，海南自貿港與香港定位不同，重點發展產業也不同，兩者互補功能遠大於競爭替代。不過，細讀這份總體方案的制度設計、實施策略與藍圖規畫，可以清楚發現，不論是短期（2025年）、中期（2035年）及長期（本世紀中葉）發展目標，海南自貿港都是以國際金融、貿易、物流及海空運中心為發展目標，剛好都是現時香港的國際定位。再如人行副行長潘功勝所說的，在海南自貿港的金融建設中，跨境資金流動的開放與管理將是最重要，也是最核心的金融政策，這代表著海南自貿港未來或許有機會比照香港，成為大陸第1個全面鬆綁資本管制的地區。

不過，短期內香港的國際金融中心地位，難以取代。北京在敏感時刻出手，其實是帶有買保險的意味。也就是說，藉由扶植與香港地理位置相近的海南，透過雙軌甚至是多軌並行，重新打造一個區域金融中心，彌補香港可能式微的角色，甚至還可以支援粵港澳大灣區的發展。畢竟就當前情勢觀之，中美對抗已成長期趨勢，且惡化跡象濃厚，難保下一階段美國不會繼續對香港出招。

面對這樣的局勢發展，對為數眾多的海外台商而言，是一大挑戰，也是一大機會。特別是過去習慣把香港作為營運總部與資金調度中心的台商，不管是基於搶占先機或分散風險的考量，都有必要因勢利導、滾動調整。就以租稅獎勵誘因為例，海南自貿港給出的條件不只優於大陸現有11個自由貿易試驗區，甚至還比香港來得優惠，而這正是台商赴陸投資最在意的一項因素。

根據經濟部投審會委託中經院做的《2019年對海外投資事業營運狀況調查分析》，2012至2018這7年間，撇除勞動供給因素不談，超過半數以上的台商都認為，租稅獎勵誘因才是吸引台商赴陸投資最重要的因素。

觀察這次總體方案釋出的租稅優惠訊息，除了規畫全島貨物貿易零關稅外，對註冊在海南並有實質經營事實的鼓勵類產業企業，營所稅更壓低至15%（2035年前則擴大適用到所有負面清單以外的產業），比大陸內地的25%、香港的16.5%及新加坡的17%，都來得更有競爭力。而在個人所得稅部分，只要是納稅年度內在海南累計住滿183天的個人，其來源於海南範圍內的綜合所得及經營所得，都可按照3%、10%、15%3檔超額累進稅率徵收，稅率遠低於大陸現行高達45%的個人綜所稅率。

如此大手筆的租稅優惠，讓人看到北京政府發展海南的決心，也讓人嗅到龐大的商機。畢竟即便是大陸最重視的上海自由貿易試驗區，也從未享有這樣的租稅優惠。可能有人認為，不過又是北京畫大餅，且依海南現有的製造業基礎、人力素質與基礎設施來看，仍存在失敗風險，但1980年代的深圳，不也是個小漁村。

考量香港因素與一帶一路出海口的動線，尤其大陸與東協國家的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）談判接近完成，和印度間的關稅歧見可能解決，今年內很有可能簽署，海南確實有本錢成為連結東協的樞紐。台灣新南向政策未見成效，投資與貿易不增反減，海南租稅優惠比香港還好，可能是台灣企業發展東協國家市場的好機會。