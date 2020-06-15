民進黨政府原定11日公布支援及安置港人計畫，顯然已經延後。在國際社會都沒有端出具體方案前，台灣本來就不必急著出招，何況目前國門封鎖，在香港問題上，一動不如一靜。

大陸宣布要制定「港版國安法」，總統蔡英文回應很快，還透露可能停止《港澳條例》的適用，一度引發各界批評。

去年的香港反送中抗爭，有助民進黨的選情，民進黨政府火速回應在預期之中，但看看國際社會，美國總統川普端出一堆制裁措施，至今無一實施，後來又改口稱，他不會因香港問題制裁大陸；英國首相強森更誇口要收留300萬港人，也沒有具體細則。

更重要的原因是，「港版國安法」的具體內容、何時立法，都尚未公布，台灣實在不急於搶先發布救助方案。對大陸而言，「港版國安法」立法前後，去年反送中領導人士，必有海外逃亡潮，當抗爭者離開自己的土地，抗爭能否持續，將是個問號。

去年反送中運動，香港金融業幾乎不受影響，作為大陸對外門戶，每年進大陸外資，有約8成透過香港進入，目前全球因疫情出現失業潮，很難想像，英國自己的失業都處理不完，還大方讓香港人去搶英國白領飯碗？

至於綠營一堆人說台灣可以吸引高端人才，但台灣金融、經濟法規不夠開放，尤其蔡政府搞兩岸脫鉤下，來台灣工作，要如何扮演兩岸中介，如何發揮香港人才的專長？吸引人才說法，當笑話看就好。