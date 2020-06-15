由各界奮戰多年修正推動的醫藥差額自付、查價功能與收費明細的新制規範，卻在一場公聽會之後無疾而終。針對健保署推出自費醫材的上限價格，卻引起醫界的串聯反彈，於協商會後，決議暫緩實施；無充分市場機制的醫材，價格是否需另訂上限，也未能定案。同周公聽會主持人衛福部長陳時中以神祕嘉賓現身清大畢業典禮上，因為行程延誤80分鐘，上台後就先自我嘲謔一番「我以為我到不了」；藉機勉勵畢業生只要能堅定意志，就一定到得了：「就如同我一路走來，也不停告訴自己一定到得了。」

5年前，消基會曾經嘗試從植牙價格的調查，開始做差價合理化的嘗試，當時還邀請業內專家參與，像是由陽明畢業校友在石牌開設的診所牙醫群。畢竟，隨著科技進步與醫療的廣告化都難以避免之下，單純從行銷與價差來判斷品質，坦白說對於有能力的消費者，詢價或討折扣從來不會是個問題，問題是出在那些沒有背景、可靠關係，和處於緊急狀態下的醫療消費者。

經過多年的現場實踐與資訊蒐集，衛福部在醫材查價、資訊比對等早有雛形和當責依據。根據健保署醫審及藥材組的說帖，新制依照《全民健康保險藥物給付項目及支付標準》，對8大類醫材訂出上限價格。過程當中，更參照國內外的售價分布，像醫學中心與公立醫院的採購，再取其中位數做成。伴隨的重大發現是，資料顯示多數醫材，本國民眾的費用遠高於國際行情。

誠然，醫界對台灣醫療品質的提升努力未曾有過懈怠，前緣的研究著作更屢獲佳績；此外，健保點值更在無米可炊之下，容有不盡常理之處。產官學的互信與互動仍有相當的長路要改善；主席裁決，自有其用心。不過，廣增病床、重複投資的設施與醫療院所搶上櫃的商業化風潮，因此而產生力多倍分的歧路發展，則是不爭的事實。

保護消費者權益與良好的醫病關係還得讓利害關係人都各司其責。剩下的補強，就要靠保險、保健產業和相關消保團體，勇於參與醫材的市場監理，包括在透明詢價、善意的醫囑比對、品質檢驗，以及常態性公告手術成敗率和院際間病患滿意度調查。

值得提醒的是，美國的醫療收費經常高於其他已開發國家，但美國的保險醫事機關，像是退伍軍人和單親孕婦、幼兒等的照護，都有做醫藥品質和收取價格的協商談判。至於漠視市場亂象，任令瞞天過海的開放競爭，只會陷害消費者於不義，成了葬送醫病倫理的一隻髒手。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授、前消基會祕書長）