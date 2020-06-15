今年以來，在新冠疫情的肆虐下，許多國家紛紛封城、封省，甚至封國，結果立即造成全球人們的消費大幅減少，廠商的東西賣不出去，只好減少生產、裁員因應，最終導致全球的GDP成長率大減，失業率則大升。疫情在大陸爆發時，對大陸經濟產生衝擊；然後，3月疫情轉到全世界最大的經濟體美國時，對美國經濟的衝擊則更大。IMF在4月初估計全球今年的經濟成長率是很嚴重的-3.0%，而全球貿易量的成長率則降到-12.2%，這已經比2009年全球經濟成長率的-1.8%還要低。沒想到，世界銀行6月初預測今年全球經濟成長率更低，只有-5.2%；同時，世界銀行估計今年全球貿易成長率為-13.4%，也比IMF估計的-12.2%還低。也就是說，雖然現在有些國家的疫情逐漸減緩，而且也開始逐步解封，但是大家對於全球經濟展望仍然是相當的不樂觀。

我國疫情相對較輕，雖然政府也有一些封鎖的政策，但是大致上來說，一般國人的生活並沒有受到太大的影響，雖然仍有一部分的產業受到衝擊，主要是在人群聚集的消費性服務業上面，包括餐飲、觀光旅遊、展演與交通運輸等產業上。幸運的是，占我國GDP大宗的出進口產業受到的影響較少。比方說，第1季我國的出口仍然維持正成長，也使得我國第1季的經濟成長率仍然維持在1.59%，這與國際上大多數國家相比，應該都算是不錯的表現了。

然而，進入第2季之後，由於位居全球經濟龍頭的美國與歐洲經濟快速衰退，導致全球需求迅速萎縮，也使得全球的貿易量大幅下滑，從而使得我國的出口也從正轉為負成長，經濟部預估第2季的出口成長只有-1.4%；而且下半年的出口成長率為-2.2%，預估全年的出口成長率也在-0.7%左右。在出口不順，加上國內需求不足的情況下，主計總處預估第2季的經濟成長率只有0.5%，剩下第1季的1/3！

但是，另一方面，由於預期7月開始，因疫情減緩，可能國內外經濟情勢會逐漸好轉，於是主計總處把第3、4兩季的經濟成長率分別調高到1.96%與2.54%，而最終預估今年全年的經濟長率可以達到1.67%。但我們認為這些估計可能過分樂觀，畢竟國際上預估今年全球的貿易成長率為-13%左右，而經濟部預估我國全年出口成長率也只有-0.7%，在這麼低的出口成長率情況下，台灣的經濟可能很難有很好的表現。

如果我們再更仔細看台灣最近的出口情況可能就會更清楚一點，最近幾個月以來，台灣對歐美的出口大幅下滑，而對中國大陸的出口則開始增加，其中一個主要因素就是因為大陸解封後，包含台商在內的各地工廠開始運作，於是他們開始大量進口原物料和零組件準備生產，於是增加了台灣對大陸的出口。

問題是，這些對大陸零組件出口的成長會是短期現象，還是長期現象？

最主要還是要看美國與歐洲最終市場需求的表現。因為現在看起來這兩個全球最大市場的疫情都仍然存在，短期內看不到有大幅度解封的情形，尤其是現在美國的失業率仍然高達13%左右，歐洲的情況也相去不遠，在這麼大量的失業情況下，就算是整個解封了，整體的消費都不太可能在短期內立即恢復。有些國際機構甚至悲觀認為，全球經濟可能要等到明年下半年才有可能全面的復甦。

在國際經濟環境不佳的情況下，台灣經濟就需要依賴國內部門的努力了。其中一個有利的因素就是去年開始回台投資的金額增加很快，經濟部如果可以說服這些投資加速落地，或許對於創造生產和就業就會有所助益，這一部分是經濟部要努力的。

另外一個更重要的部分，就是提振國內消費的政策。現在政府推出的振興三倍券，金額太少，使用上的規定又很多，未來預期能產生的效益可能也不會太大。尤其是暑假在即，有數以萬計的畢業青年即將進入職場，而今年將會是找工作非常辛苦的一年，如果政府無法立即改善經濟環境的話，未來失業率再大幅攀升可能就是無法避免的事了！

（作者為國立政治大學經濟系教授）