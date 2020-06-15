罷韓之後，兩個緊接而來的發展備受關切：一是國民黨如何應戰高雄市長補選一役？二是韓國瑜將何去何從？前者形勢使然，非戰不可，是要自推人選或藍白合作，各有利弊，仍在醞釀變化之中；雖然勝算不大，但卻可放手一搏，輸有輸的戰略價值，過程中展現的團結度、戰將培訓、戰鬥力與意志力，甚至會超越表面的勝敗意義。反倒是民進黨陳其邁所背負的非贏、非高票不可的壓力，空前巨大。

至於後者，有關韓國瑜的下一步，則充滿懸念。諸多綠媒更在報導韓的新聞時夾敘夾議，不斷揣測渲染他的「權謀機心」，連他服膺民意結果、不提出罷免無效之訴，也被說成是為了「卡朱」，無非都是為了強調他欲走還留、野心勃勃。至於韓粉更是激昂憤慨，表現得比韓還要激動，自然又要引發外界大作文章。

這正是韓國瑜如今的困境，現在的他說什麼、做什麼都會被抹上好惡兩極的色彩，而且還以負面居多。人在遭逢極盛或極衰的兩極境遇時，最能看出其人真正的品質耐力，韓國瑜選上市長之後，除了外在反中大環境的巨變，以及誤判形勢與某些爭議的言行，從高峰連續跌落谷底。但他面對罷韓高票通過的慘痛，沒有激憤呼號，也沒有灰心喪志，在情理進退拿捏之間，彷彿又回到2018掀起「韓流」時令人激賞的風度與判斷力。他留下了有尊嚴的下台身影，至於韓本人，乃至國民黨未來是否會成為風中的塵埃，則要看自己的進化與努力，而非只是憑造化或企圖心了。

政治，尤其是選戰，永遠需要偶像來激發熱情、引導希望，政黨輪替開始這20年來，固然曾陸續出現了一些偶像級的政治人物，但像馬英九、宋楚瑜、蔡英文，基本上都是經過深厚歷練、名門大派、在政黨基礎上所成就者，而韓國瑜則像是古龍小說中的人物，並無師承門派，卻像烈火狂飆般殺入武林，又如秋葉紛落般令人感慨，堪屬異類。硬要算上，柯文哲也屬此類，只是如今勢衰，但未來仍有變化。

政治偶像不算多，倒也來來去去，往往留下「無可奈何花落去，似曾相識燕歸來」之嘆，因果循環，密碼何在？韓流之後，誰領風騷？可以確定的有三：一是台灣人既喜歡反權威，又愛迷偶像，誰能掌握這種矛盾心態，誰就會贏；二是人比黨大的趨勢更加明顯，政黨會跟著偶像跑，只有偶像帶動黨，絕非黨培養偶像，上面還有人下指導棋的都是經不起考驗的假偶像；三是偶像的賞味期限越來越短，必須用得其時、適才適所，既不能過度膨脹，一旦過了時機也會完全變味。

以此標準來看，最近民進黨與媒體力捧的陳時中、吳怡農，只能算是準偶像，因為都是打著民進黨的旗號、由黨所刻意栽培的偶像，格局有限，創造性與發展均待觀察。以陳時中為例，因緣際會成就此時魅力，但本身條件不足，若無防疫神功護體，加上民進黨派系夾殺，民意快速易變，恐怕很快就會走味，難以投入烈火真金的選戰洪爐。