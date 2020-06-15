釣魚台風雲再起，國民黨立院黨團15日舉行記者會，再度呼籲蔡英文總統與漁民及各政黨領袖共同登釣魚台宣示主權，若蔡總統遲無回應，不排除由內政委員會安排赴釣魚台考察。蔡政府從總統府到行政院口口聲聲說要守護釣魚台主權，但卻提不出護主權的具體辦法，難道蔡英文一見到日本人就矮一截，由「最會護主權的辣台妹」變成「軟骨妹」？

日本沖繩縣石垣市議會最近以中國大陸公務船頻繁進出釣魚台海域驅離日本漁船為由，擬將釣魚台更名為「登野城尖閣」，是假反制大陸之名，行擴權之實。

美國在1972年將釣魚台的管理權畫歸日本，從此該島就成為我國、大陸與日本之間的紛爭之源。我國稱釣魚台為釣魚台列嶼，大陸稱釣魚島及其附屬島嶼，日本稱尖閣諸島。登野城在石垣市東部，這次日本將登野城加在尖閣之前，就代表尖閣諸島隸屬於登野城，是東京切香腸式擴權的行動之一。

宜蘭縣的漁民對日本此舉感到高度疑懼，擔心石垣市議會22日議決之後，日本政府恐會對我國漁民做出不利的動作。在前總統馬英九領導之下，我國與日本簽訂《台日漁權協議》，日本同意我國漁民在釣魚台列嶼周邊海域捕魚。

但政黨輪替後，日本訂出新的遊戲規則，即我國漁民平常可在釣魚台列嶼周邊海域捕魚，但一旦日本海警船出現且鳴笛警告，我國漁船必須立刻離開。哪一任政府更能護主權與漁權，漁民心中自有一把尺。

國民黨立委幾次呼籲蔡英文在釣魚台問題上與漁民站在一起，蔡英文都以馬前總統提出的《東海和平倡議》中的「擱置主權，共同開發」來回應，企圖「以子之矛，攻子之盾」，堵藍軍的嘴。問題是，當年馬英九毫不含糊地派遣海巡署艦艇護漁，和日本海警船轟轟烈烈地打了一場「水炮大戰」，《紐約時報》還特別將台日水炮大戰的畫面上網播放，讓全世界知道台灣不是好欺負的。也因此，我國與日本才順利簽署《台日漁權協議》。

台日水炮大戰後的檢討建議之一就是海巡署艦艇的水炮性能與威力不如日本，應予改進。數年以還，海巡署不斷添購新艦，「軍」容壯盛之餘，水炮性能與威力應也大有改進，奈何民進黨政府從府到院，盡是會「打嘴炮」之輩，遇到日本人只會低聲下氣，尊稱一聲「大哥哥」。

這也讓人聯想起蔡政府2016年上任之初，發生日本海警船在無人的沖之鳥礁海域驅離我國漁船事件時，只有摸摸鼻子，要求我國漁民不要「越界」捕魚。其實，雖然日本自稱擁有沖之鳥礁主權，但國際上除蔡政府領導的我國之外，沒有其他任何國家予以承認。

看來，在蔡政府未來4年任期內，我國漁民期望政府硬起來護主權與漁權，恐怕是痴心妄想了。

（作者為淡江大學外交與國關學系榮譽教授）