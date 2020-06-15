衛福部健保署針對4大科8類、352項健保部份給付，民眾自付差額的醫材訂出自費上限政策，引發醫界高度反彈。儘管衛福部長陳時中一度仍堅持實施，並稱此事有幕後黑手介入，但總統蔡英文直接打臉，透過臉書宣布該政策暫緩。

陳時中所宣稱的幕後黑手尚不知究竟為何方神聖，但可以確定的是，總統出手了，而且政策馬上翻案。陳時中實在應該擔心，或許總統才是最大的那隻的黑手？

對民眾來說，醫材自費訂上限，不是什麼壞事，尤其陳時中已預告要調漲健保費，在此之前，衛福部透過限制醫材自費額，可以視為先給民眾一點甜頭嚐嚐，降低大家對健保費上調的反彈，就政策推動的策略來說，也算是蠻聰明的。

壞就壞在陳時中過分放大了自己抗疫英雄的光環，在推動這項敏感的措施之前，既沒有向上報告、也沒有與醫界充份溝通，就這樣大主大意的宣佈了，殊不知傷及荷包的事，就是最容易引發眾怒的事；更何況，醫界支持民進黨的人很多，反對者直接到小英總統前告御狀，就休怪總統也要逆時中。

事實上，陳時中目前的處境有點尷尬甚至危險。台灣防疫工作可誇可炫的部分，差不多大內宣都已經做了，沒有什麼新的宣傳點，而陳時中基本上已完成階段性的任務，接下來他不是因為防疫有功獲得擢升，就是再次聚焦衛福部長既有的工作。

陳其邁在行政院蹲點期滿，準備回高雄再次投入市長選舉，所遺留的行政院副院長一職，有2大熱門人選，一個是陳時中，另一個就是一直被吹捧為口罩國家隊幕後推手的經濟部長沈榮津。

由於外界普遍認為，已進入「防疫2.0」的台灣，未來最重要的工作是恢復經濟活力，而工商界對經濟鬆綁過於保守的陳時中，其實心裡怕怕的，所以最近有關沈榮津將接任副閣揆的聲浪越來越高。對此，陳時中恐怕也會有些危機意識，所以必須營造自己仍然具有高度功能的價值形象。

前段時間，陳時中天天在防疫指揮中心賣蔬果、還率領防疫五月天四處拚觀光，這可視為是陳時中更上一層樓的試水溫。儘管相關縣市長熱情迎、陳時中所到之處萬頭鑽動，但這個活動很快就戛然而止了。箇中緣由頗耐人尋味。

有人說，陳時中不但功高震主，且因撈過界、犯了官場忌諱。總之，沒有幾個人能夠忍受整個行政院都是陳時中的舞台，即使要表演，他還是應該回到自己的專業領域比較安全。

只是他選擇的議題都有點吃力不討好，調漲健保、限制醫材自費額，都容易引發反彈。從某個角度來說，陳時中確實是想藉著自己高人氣進行棘手的改革。當然，這也是他為「後疫情時代」的自我定位，尋找新的切入點。

然而，當行政院長蘇貞昌明確表示，目前沒有規畫調漲健保費，蔡英文更直接插手、否決了醫材上限的政策後，陳時中還是應該務實一點，不要高估了自己的份量，更不要高估了民進黨政客們的理想性。改革不是請客吃飯，千萬不可造次，如果給長官添麻煩，那就高升無望啦！

（作者為作家）