日前高雄某中學傳出同班同學15人出現上呼吸道感染症狀，有人伴隨有嘔吐。14日中央流行疫情指揮中心表示從其中4人之咽喉拭子檢體驗出鼻病毒，而新冠病毒和流感病毒則都為陰性，確診這群學生感染的是鼻病毒，即一般的感冒病毒，然後就結案了。

鼻病毒為人類鼻腔內常在的病毒，致病力極小，常為呼吸道疾病的伴發配角，罕見單獨引發重症。防疫中心對新冠病患，常有一採陰，二採陰，三採才陽的病例，而檢驗過程中絕不會另作一般感冒病毒的檢測。若一採新冠陰性，再作鼻病毒或其他一般感冒病毒的檢驗，相信檢出這些病毒的機率很高，難道就可作為其為鼻病毒或一般感冒病毒感染的確診依據嗎？筆者認為防疫中心檢測到鼻病毒，就斷定其為罪首，在新冠疫情仍籠罩的陰影之下，一採就完全排除新冠病毒的可能性，實有商榷的必要。

北京市在本月11日前，已超過50天沒有確診病例，而近4天來卻出現了79例本土病例，這些病例都和當地一家農產品批發市場有關。該市疾控中心由病毒基因全序列分析，發現是來自國外的「歐洲株」。官方已關閉該市場，將對其周遭4.6萬居民進行核酸普篩，並管控北京市人員出入，慎防可能爆發的全國性第二波疫情。中國對此批發市場「群聚感染」事件的處置，能立即有這樣積極大規模的防疫行動，台灣防疫中心實應汗顏。

值此新冠疫情仍風聲鶴唳之際，應對高雄15位學生病患「超前部署」，有二採咽喉拭子的準備，同時採集血清作新冠抗體測定，兩周後再採配對血清測定作比對。高雄曾有疫艦染病官兵趴趴走，最近又有很多遠洋漁船返港停泊，更有多件查不到感染源的本土病例，誰能拍胸脯保證社區沒有傳染源呢？不然防疫中心要民眾遵行的防疫新生活運動有啥作用？

鼻病毒，最早在健康人類的呼吸道發現，故名。至少有113個血清型。雖在人類鼻腔常呈少量隱性感染存在，但在宿主免疫力差時，為引起普通感冒的主因，秋季或雨季病例較多。該病毒為藉由飛沫傳染，有時也藉由接觸病人鼻咽分泌物而被感染。因該屬病毒種類繁多，具不同抗原性，體弱孩童會重複感染這類病毒並不足為奇。戴口罩及勤洗手，為避免他人傳染的不二法門。

鼻病毒所造成的感冒症狀，一般為鼻炎、打噴嚏、眼結膜炎、鼻咽過敏、畏寒、持續2至7天不適，常會自然恢復。罕見發燒，少有咳嗽，或消化道症狀，而沒有致命的病例報告，也少有群聚感染案例發生。由這些學生呈現的症狀，筆者猜測應有其他病原同時感染發病，而非單純的由鼻病毒造成。

北京再度爆發新冠群聚感染，引發國際間的關注，台灣目前仍鎖國，禁止大陸人士入境，由大陸返國的同胞也要居家檢疫，因此這波北京的新疫情應不會直接威脅到台灣。但相對北京的嚴陣以待，防疫中心不願再繼續追蹤研析高雄學生群聚感染事件，可能是為免防疫成果節外生枝。但不怕一萬，只怕萬一，防疫中心若真要超前部署，高雄群聚感染事件不應就此草草結案。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）