「天上九頭鳥，地上湖北佬」這句俗諺非常深入人心。「九頭鳥」一語最早源於《山海經‧大荒北經》中的「九鳳」，楚人尚鳥，鳳為百鳥之首；九是楚地人最崇拜的數字，所以，「九鳳」是楚人將對鳥類和數字兩者的崇拜相結合的產物，所以用九頭鳥誇獎湖北人，意指湖北人聰明、腦子靈活，說湖北人是九頭鳥可以是褒意，也可以是貶意。然而，我們千萬別把湖北人貼上病毒的標籤，地域上的歧視只是加深我們對湖北的誤解。

湖北又稱「千湖之省」，該省湖泊眾多，面積大於0.5平方公里的有一千餘個，尤其以在洞庭湖之北而得名。此外，湖北地理位置東連安徽省，東南和南鄰江西、湖南兩省，西靠重慶市，西北與陝西省為鄰，北接河南省，九省通衢孕育下的湖北人，性格亦為兼容並蓄。不管褒還是貶，湖北人就是九頭鳥，作為一種文化符號和文化記憶，已經深入人心，被為大眾所廣泛認同與傳播，哪怕我們常吃的熱乾麵也是源自於湖北武漢。

兼容並蓄 九省通衢

與南鄰的湖南省來看，湖北與湖南僅一線之隔，湖北人有湖南人的書香氣，同為洞庭湖所滋潤，同享楚風拂面，自古書香鼎盛，湖南人似乎比湖北人更完整地保留了南方人基因裡的霸蠻與衝勁。以打架這件事情來說，湖南人是要豁出所有死打到底，出手就做好決裂的準備，湖北人是審時度勢盡興就好，場面上過得去就行，和湖北人打架可以點到為止，和湖南人打架就得自求多福，小心為上。

與東南鄰的江西省來看，湖北人有江西人的精明勁，不像江西人的含蓄，同為碼頭重地，同擁千年商都，作為吳頭楚尾的江西，比湖北人更多了一絲含蓄儒雅。同樣是精於算計，湖北人是一手錢一手貨當面算清，可以不佔便宜但絕不能吃虧，江西人是可以月結，小帳可以賒一下，但到了該算總帳的時候，同樣把算盤打得滴水不漏，不會讓別人佔起自己的便宜。

與東鄰的安徽省來看，湖北人有安徽人的勤勉勁，雖不似安徽人的謙和與重農崇文，湖北與安徽同樣是勤勉上進，安徽人比湖北人多了一份難得的謙和。多災少田的安徽，稍有不慎就面臨餓肚皮的窘況，求人就要懂得放下面子，相對於湖北人不願求人也不輕易幫人的個性，安徽人的容忍和謙和，讓安徽人經商的勤勉得到了更豐厚的回報，徽商名號比起鄂商的名氣更為響亮。

嗜辣如命 脾氣火爆

與西靠的重慶市來看，湖北人有重慶人的火爆氣，不像重慶人的率真。同為四大火爐，同樣嗜辣如命，脾氣一樣火爆，但湖北人發脾氣既會照顧情緒也會兼顧形勢，該發脾氣的時候絕對不會放過表演的機會，但不該發脾氣的時候，也能面色如常，壓制怒火。最可怕的是，重慶人往往發完脾氣就完事，湖北人則一般會心裡記下這筆帳，寧可得罪重慶人，也不要得罪湖北人。

與西北鄰交接的陝西省來看，湖北人有陝西人的文化氣，不像陝西人的敦厚，秦晉與荊楚兩地同為華夏文明源地，陝西人的文化氣息透露出比湖北人多了一點敦厚，既是對文化的堅守，也是對歷史的敬畏。陝西人不會來事，更不是無事找事，但也從不怕事，若說湖北人是一杯啤酒，看似氣勢磅礡，實際度數不高，那麼陝西人就是一壺烈酒，表面風平浪靜，入口燒喉蝕骨，後勁十足。

左右逢源 圓融匯通

與北鄰的河南省來看，湖北人有河南人的聰明勁，不像河南人的變通，湖北與河南同樣四通八達，河南人比湖北人多了一份變通，湖北人雖然也善討巧，但終有自己的束縛，不會破格也很難出格。而河南人的變通，上天可為龍，下地可鑽草，在現實面前可以拋開歷史包袱，但過於善變如同刀口舔血，稍有不慎就會害人傷己。湖北人的聰明大部分用於自己身上，如能變通到推己及人，湖北人一般都會有大出息。

長江流域滾滾常流，是文明與經濟的泉源，孕育出上游的重慶市、中游的武漢市、下游的南京市，構成舉世聞名的長江特色。重慶山高水長，地形閉塞，抱團性很強，武漢卻很開闊，四面透氣，八面來風，露風漏氣，它更像一個江湖與市井的結合體，湖北人彪悍講義氣，在行動上，湖北人做生意也是出了名的精明。如果我們說重慶是江湖，南京便是風月，武漢就是介乎兩者之間的綜合體，武漢的江湖是一種圓融匯通，左右逢源的江湖。

我們可以選擇善良

對於「武漢肺炎」一詞，是否具有歧視性的意涵？台灣防疫最高指揮官認為病毒都有學名、俗名、俗稱，只是使用比較順的講法，因此絕無特別歧視之意。因為多次接觸湖北的經驗和情誼，所謂「見面三分情」，使用順不順從來不是這場疫情的重點，筆者會盡量避免使用「武漢肺炎」，因為這詞彙類具有地區歧視的敏感指涉，無論是天災或人禍，請大家不要忘卻湖北才是這場病毒侵襲受傷最重的受害者，湖北人絕非等同於病毒。

於是乎，人同此心，心同此理，別急著貼病毒標籤，當台灣媒體一再重複武漢肺炎一語，您能想像在台灣的湖北同鄉會的處境有多麼尷尬，體諒一下選擇在台灣定居的湖北人或武漢人，這種歧視性的失語絕對是一種故意，善良從來都是一種選擇，祝願湖北這塊寶地，早日度過這場疫情的陰霾。

（林士清／走過兩岸清華的台灣人）