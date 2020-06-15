針對高雄市長補選，到底要不要派人參戰或是否和民眾黨合作，國民黨內意見分歧，黨主席江啟臣仍積極洽詢優秀人選準備投入補選，並稱「危難時刻更要無畏無懼」；對於民眾黨拋出的「藍白合作」，國民黨也稱會自提人選，人選出爐後，其他在野黨願意合作，當然歡迎。由此可知，國民黨仍想藉自提人選來主導藍白合作的可能。考量雖合邏輯，但要將國民黨談判的籌碼做大，並爭取在高雄補選中議題的主導性，仍有前提條件；關鍵就在國民黨到底能否找得出亮眼的人選，若無法找到亮眼、具潛力的人選，最後只有基層市議員倉促出戰的話，參與補選只有形式意義，不僅喪失議題主導性，和民眾黨談判的籌碼也將流失。是以，若國民黨在天時、地利及人和上都缺乏時，與其最後只能落得個更差的結果，何不逆向思考不提名參與補選，反而更具利基。

首先，國民黨不派人，壓力便到民眾黨身上，民眾黨獨力派人和民進黨人選拚搏，勢必力有未逮，若民眾黨也順勢不派人，民進黨就只能唱獨腳戲，整個賽局就毀了；就算民進黨是陳其邁出戰，一人參選，不可能強力動員，得票勢必銳減，當然影響聲勢及未來政治能量，未必是民進黨樂見。

其次，若國民黨不派人，民眾黨仍派人的話，勢必有求於國民黨，國民黨便能反轉民眾黨原本釋出藍白合作拉高開價的操作，破民眾黨以小博大的圖謀，順勢爭取籌碼、掛勾2022年地方選舉的合作可能，主導在野整合；再者，從藍軍現階段浮上檯面的人選來看，似無亮眼人選，若最後只能硬推基層議員上場，雖美其名說不放棄高雄、要深耕服務，但實際上不僅選舉訴求與定位難切入外，也可能會被譏無人能戰，組織動員更仍得依賴傳統模式，若得票數若連30萬都拿不到的話，更難恢復元氣。

所以從戰略觀來看，不玩補選這局當然應該也是選項，特別是藍軍不斷批評民進黨掌握且運用行政資源組「罷韓國家隊」，又質疑補選又提前到8月中，壓縮在野黨布局時程，也淪為「補選國家隊」的當下，難道國民黨就只會嘴砲，只能硬著頭皮逆勢仰攻，而不敢有另外的反制？難道黨高層或江啟臣就不能大聲對民進黨嗆聲「就全碗給你捧去好了，我不玩了！」因為照國民黨「罷韓國家隊」的邏輯，他當然可拉高調子宣稱民主選舉或只徒留形式，根本不可能藉選舉再昇華台灣民主的層次與內涵，與其陷入「在你的遊戲規則中被宰制」，還不如兩手一攤出個讓對手意想不到的險招，除國民黨的支持者可能諒解外，會許還能喚起中間選民對「一黨威權」再起的警醒，進一步爭取認同。

外界可以理解江啟臣的壓力，也肯定他在國民黨艱困時願一肩扛起責任的勇氣，但面對不對稱戰爭不能只有勇氣；戰略上的避戰轉進絕非畏戰，而是盤整資源、徐圖後進或休養生息不得不的選擇，畢竟保持戰略上的彈性讓自己日後仍能戰，也是超前部署，因為要贏的不是一場戰役，而是整場戰爭。明知不可為而為之，硬推人選強戰，雖能獲得一些肯定，但輸到極限時，或許連翻身機會都沒了。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）