「樂觀愉快可以帶走憂愁，帶走失敗，可以帶來勝利。悲觀想自殺的人，是最無理、最卑鄙、最無志氣的荒唐男子。思想要有中心，信仰要有中心，失去了中心，力量就隨之消失，滿肚子牢騷，滿肚子批評，不能表現他有才能和學識，正表現他的愚蠢無能。大事有大難，小事有小難，天下事無一不難，但天下事無一不可克服，只在我們的決心和毅力。」

國防研究院深造

澎湖無高山河川，土地貧瘠，但人民學會了結網打魚乘風破浪的本領，這就是戰鬥精神戰勝環境之一例，澎湖樹木，受暴風壓迫，不能向上高舉，但能向平地延伸，雖然高度不能超過屋頂，但盤根錯節，彎曲結實，能站得住挺得起，這是戰鬥精神戰勝自然的一例。今天是一個戰鬥時代，戰鬥訓練在建立革命人生觀，生活就是戰鬥，與強暴戰鬥，與黑暗戰鬥，與腐敗戰鬥，不能戰鬥，便將失去生存。

人稱部隊能打仗為第一，部隊以打仗為第一，一切光榮、名譽、事功皆屬於打勝仗的部隊，九十二師自辦士官訓練，增加信心，加強戰力。連以下戰術研習，使營連排長想法一致，看法一致，戰術思想一致，各種演習，有思想有計劃，情報演習，反空降演習，成績斐然，全國第一，執行馬公機場擴建工程督導有方，裝備車輛管理嚴格，禮節周到，軍紀優良，士氣旺盛，信心堅強，在戰力估計上，是必能打勝仗的部隊，不愧為主義的軍隊。

四十八年十月，先生在澎湖任防衛司令前後四年，二任期滿，奉令調回台北，仍任總統府戰略顧問，十二月奉命入國防研究院第一期深造。其時鄞縣張其昀先生主持院務，為先生三十年前老友，雅相契重。先生在院一秉院中規定，進退以禮，同學中素敬先生為人，乃公推先生為學員長。先生在研究院八月，勤奮一如在國防大學時狀況。在院中遇昔日教授何浩若，並分析敵情，對人民公社及當前反共局勢，預測最近將來大陸必將發生空前饑荒。先生在分組研討時，嚴肅地說：「我輩對反攻大陸，責無旁貸，如其不能，則寧可與草木同腐，亦不願與人爭一日長短」。

一次研討會中，談及當前革命形勢時，先生說：

「革命事業，乃驚天動地非常大業，全在艱苦奮鬥中，須以大智、大仁、大勇之精神完成之。革命者不怕失敗，只怕無所作為，國父革命前後失敗十次，最後武昌一役，而告成功；況人能弘道，非道弘人，千古歷史，均係由人而創造，並非歷史創造人，此之所謂士不可不弘毅，任重而道遠。反攻復國重擔，擺在我們身上，不怕擔子重，只怕我們無勇氣，以肩挑此擔子，故吾人應再接再厲，鼓起最後餘勇，以與共軍搏鬥，沿歷史上開國者如漢高，中興者如光武，均在幾度艱困中，迭次失敗後，而以百折不撓之精神以獲得最後之成功也。」

常與同學研討學術

四十九年六月，先生畢業於國防研究院第一期，其畢業論文為「論人才與建國建軍之關係」，尤為院方各教授所重視，名列第一。先生選人才問題為畢業論文之題目，曾面告張其昀先生云：

「大陸淪陷，真如土崩瓦解。據我個人看法，基本原因，還在於一般青年和專家學者，茫然不知，於是隨波逐流者有之，譁眾取寵者有之，是非混淆，黑白顛倒，正氣消沉，公道淪喪而大亂隨之。故今後再造中華之唯一要務，乃在實踐『知難行易』的革命哲學。因為實踐篤行，本於真知灼見，不肯有真，何能實踐？這是我所以選人才問題為畢業論文之用意。」

先生論人才與建國建軍之關係論文，共分五章，第一章「緒論」。第二章「人才的培養」：分如何發掘人才，如何教育人才，如何任用人才三節，分別敘述發掘、教育、任用之要領。第三章「中興復國人才的條件」：分哲學的修養，科學的修養，兵學的修養，品德的修養四節，敘述哲學、科學、兵學、品德四種修養為中興復國人才之必具條件。第四章「反共戰爭將才的選擇」：分風度、武德、才能三節，說明一位戰將應有的智能。第五章「結論」。斯文可謂用人之針砭，先生有感而發，全文已收入在《胡宗南先生文存》中。

國防研究院將各班畢業研究員組織同學會，以聯絡感情，砥礪品德學術。先生奉兼院長蔣公選任為同學會會長，仍以總統府戰略顧問名義居台北，辦理國防研究院畢業同學會會務，並常與同學研討學術，不斷研究軍事政治及反攻戰略，一如在軍在學之時。

先生好學不倦，凡同學故友之來，必談及讀書心得，凡所見每問近來所讀何書，一日先生頗欣賞敬重的李樹正將軍應邀相晤，告以近日所讀者為《亞歷山大新傳》。先生曰：「為將之道應熟讀亞歷山大、汗尼拔、凱撒、屠雲尼、尤金、阿爾多夫斯及菲特烈等名將之戰史，悉心私淑之，則必有所得。」並問及亞歷山大臨終時所言何事，對之感想如何？聽所答言後，先生繼謂：「余併讀亞歷山大新傳英文本，發現其臨終時曾言：『余雖然統治世界，但最後余終為世界所統治，一切空空如也。』其言究何所指？」李樹正答以亞歷山大可能以其承嗣無人，帝業必將崩潰，故空有餘恨耳。先生曰：「此固可能之一面，但其十年征戰，均建築於侵略之上，雖有功業，但乏德澤，充其量不過乃一大英雄，大豪傑耳。常言人之將死，其言也善。此時之亞歷山大，雖凱旋而歸，卻身死異域，未嘗不想及此，故其心中特有餘恨，不若我之國父，推翻專制，創造民國；我之領袖，北伐統一，抗日勝利，其德澤永久留在人間者可比，此乃大聖哲與大英雄區別之處」。

先生之博學強記，對古今中外之聖哲賢人，皆以國父、領袖之德澤為標準，一般言行品德，總折中於國父與領袖，其信仰之堅定，忠貞之氣節，非他人之所及也。（系列完）