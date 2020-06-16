無色覺醒》 賴岳謙：美國不當世界警察？川普脫口美國優先！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第653集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「美國不當世界警察？川普脫口美國優先！」

美國總統川普（Donald John Trump）日前出席美國西點軍校（The United States Military Academy at West Point）畢業典禮，在為畢業生致詞時也談到美國對外政策方向。他說「美國不是世界警察，不該把解決國外衝突當做自己的責任。」此話一出，當即引起世界討論，各國領導人也必須重新檢視與美國相關的政策問題。

要知道世界各地許多區域政治勢力，是依靠美國或美軍支持才能維持運作的，甚或所謂台獨與港獨亦是如此？先前有疑似港獨民眾，仗著在國際上有美國的支持，對外宣稱，歡迎美軍登陸香港。此舉無疑是挑戰大陸的底線，立即遭到大陸官方強立指責與批評。

而台灣長期依靠美軍對台軍售的政策，高昂價格向美國收購不乏偏舊式的軍備武器，令人遐想該軍費預算編列支出，實為美軍對台的「保護費」？台灣當局也堅定不移的相信，美軍必定會出兵保護台灣，因此忽略兩岸關係的長期重要性，為執政利益不斷挑釁對岸。如今若如川普所言，美國在國際政治上將陸續從世界撤軍，未來國防外交形同採行「單邊主義」，對港獨與台獨勢力而言，無疑是敲響絕望的喪鐘。

美國長期參與或介入國際間的政治紛爭，美國戰略軍備佈署也因此遍佈於世界各地，如今拋出「美國利益優先」的川普政府，是否真的會撤離海外基地駐軍？更是成為全球關注的焦點。先前川普擅自宣布從敘利亞北部邊境徹軍，此舉不只是背棄當地一同對抗ISIS勢力的盟友庫德族，更是直接削弱了美軍在該地的代理人戰爭勢力。如今美國更對外宣稱要減少駐德的軍力，更是增添歐洲區域未來的不確定因素。

縱使川普宣稱要將軍力重心，從世界各地轉移回美國本土，但未來美國五角大廈（The Pentagon）內，政策是否執行外界仍無法定奪。川普即使貴為美國總統，下達的指令與政策卻經常反覆不定，而代表他處裡國外事務的國務卿龐貝奧（Pompeo），卻只會配合白宮政策放話，將任何對美國不利之國際責任都歸咎於中國大陸，因此未來國際政治局勢變化，仍待川普連任與否為觀察重點。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！

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