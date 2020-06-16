就在舉世盯著中國「六四」31周年、香港反送中周年大作文章之際，身為全球霸權的美國，差點就釀出自家版六四，因為川普總統一度揚言將以軍隊鎮壓為黑人平權請命的示威者，要不是前後兩任國防部長強烈反對，調防到華盛頓特區周邊的軍隊極可能在白宮主人一時衝動下，將炮口對向自己的國民。

非裔男子喬治．佛洛伊德（George Floyd） 5月底在明尼亞波利市（Minneapolis）遭白人警察跪壓頸部8分46秒致死事件，已在全美乃至全球掀起如火燎原的抗爭活動。原本該扮演安撫與調解角色的川普，竟然當家鬧事，不僅再三推文恐嚇示威者、舌戰華盛頓特區非裔女市長，還大言不慚地感謝並稱讚自己是繼林肯以來為黑人做最多事的總統，只差沒有甩鍋給中國，宣稱壓頸事件跟新冠疫情一樣，都是「阿共仔的陰謀」。

在新冠疫情肆虐之際，佛洛伊德事件讓美國社會貧富差距擴大、階級與種族對立嚴重、醫療資源分配不公、政治領導力弱化等等外強中乾的真相一一現形。然而面對川普濫用民選總統職權的瘋狂應對行徑，除了鐵桿川粉仍拍手叫好，有兩位名人的反應也相當耐人尋味，他們分別是加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）。

首先，是杜魯道以「沉默21秒」回應有關「如何看待川普總統揚言以軍警鎮壓抗議騷動」的提問。身為政二代的他，在21秒的沉默期間，時而抿嘴嘆息、時而抽動蓄鬍的臉龐，感覺話到舌尖又吞下喉去。然後在完全沒有點名川普的情況下，他才幽幽地對美國當下所發生的一切表示「恐懼與錯愕」，但隨即轉而指陳加拿大的少數族裔也受到系統性歧視，呼籲加國人民必須正視。

杜魯道不敢「逆川普」，立刻引來在野黨的撻伐。儘管數日後，他意外現身某場抗議集會，以左膝下跪8分46秒，表達對「反種族歧視」的支持，但仍然無法消弭「沉默21秒」所遭致的軟弱罵名。不過，英國BBC以客觀角度，用「史詩」（epic）形容這「沉默21秒」，或許更能解釋杜魯道何以選擇吞忍。

從歷史與地理上，美國一直就是加拿大隔壁的強權老大哥，大哥開心的時候分你一杯羹，大哥不開心的時候拿你當出氣筒。川普入主白宮後，第一個就找行之有年的北美自由貿易協定（NAFTA）開刀，之後美中貿易戰開打，加拿大應美國要求逮捕過境加國的華為財務長孟晚舟，無端捲入戰局。如今，全球瘟疫蔓延，各國自顧不暇，此刻指著川普鼻子罵，不僅無濟於事，還可能引來他惱羞成怒的報復，徒增加拿大內政治理的難度。

然而更深層卻又更可悲的原因恐怕是，不論川普再瘋再狂，他都是所謂正義的西方民主陣營裡的「自己人」，因此即使他道德淪喪、剛愎專斷，比起若干被西方媒體罵到臭頭的極權領袖有過之而無不及，但西方政壇仍選擇沉默以對，被動等待今年11月大選之後，蒙塵的美國式民主能有洗白的一天。

比起杜魯道不敢逆川普的無奈，臉書創辦人暨執行長祖克伯「順川普」的變臉行徑則更令人咋舌。這位少年得志的白人科技大亨對言論自由行兩套標準：一方面縱容川普的語言暴力，當推特（Twitter）將川普若干失格推文加註警示標記，祖克伯卻強調臉書不該當事實的仲裁者，等於放任川普繼續宣揚「一搶劫，就開槍」（when the looting starts, the shooting starts.）之類的暴力治國言論。

在另一方面，臉書對有國家管控背景的外國媒體，卻毫不猶豫地扮演起仲裁者，斷定它們播送的內容必然帶有特定政治目的（例如意圖影響美國大選），因此今後包含大陸新華社與中央電視台、俄羅斯RT與Sputnik等媒體都會被臉書貼上標籤，目的就是提醒閱聽者小心這類外國官媒的「洗腦」。

祖克伯沒料想到的是，他對川普違規貼文的不作為，會引來公司內外的嚴厲批評，不僅臉書員工發動虛擬罷工，受祖克伯夫婦基金會（CZI）捐款支持的逾140名科學家也發表聯名信，指責臉書對假訊息和煽動性言論的寬鬆政策，有違基金會的願景。

為了平息眾怒，祖克伯事後改口將重新審查內容政策、開放有助於種族正義的新產品，並設立新投票中心。但亡羊補牢之舉仍難掩其第一時間對美國種族歧視問題的輕視，以及向執政者示好的算計。

至於臉書對外國官媒實施的標記新規，除了展現愛國心，還糾纏著祖克伯對中國的愛恨情仇。身為80後的他，曾在2010年宣稱「每天花1小時學習中文」，並於2014年在北京清華大學用中文演講與應答，因為他覺得「中國是偉大的國家，也期許臉書有朝一日能在中國成為有頭有臉的熱門網站」。十年過去，祖克伯的中文更加精進，卻始終無法撼動中國言論管制的高牆。在黯然放棄大陸市場之後，他變臉痛批中國政府審查制度不公，選擇站到反中的一方，也為西方無法理解東方再添例證。

(工商時報)