大陸新頒布的《民法典》增設「離婚冷靜期」，意在避免夫妻因一時衝動而離婚，希望慎重決定離婚大事。兩岸不是夫妻關係，但愈來愈多的跡象顯示，兩岸關係正朝「攤牌」方向逼近。攤牌前，雙方也應該冷靜下來，想想清楚。

習近平希望在任內實現統一，至少能像鄧小平解決香港問題一樣，為兩岸終局安排奠定基礎，這也是大陸10多億民意所向。蔡英文和民進黨則矢志維護台灣主權，並把台灣主流民意一步步帶往偏獨的方向。兩岸執政者的主觀意志，是完全衝突、毫無交集的。

至於蔡總統期許的「共同維護台海和平穩定」，算是兩岸執政者的交集嗎？嚴格來講，不算。和平穩定當然是雙方現階段都在努力維持的狀態，但這不過是權宜之計。此刻，北京正厲兵秣馬處理香港國安立法議題、應付川普選前「可能的瘋狂」，暫時顧不上台灣，目前的平靜不表示未來不會出現地動山搖。

事實上，520就職和大陸兩會之後，兩岸關係的靜，是一種詭異的靜、可怕的靜。看似風平浪靜，檯面下的暗潮洶湧，可能遠遠超出想像。不過，「靜」總比「鬥」好，趁著這段時間，兩岸把重心放在疫後紓困和經濟復甦上，不妨趁機冷靜下來思考，兩岸攤牌是否真的不可避免，雙方是否存有認知上的盲區？是否忽略了哪些本該認知的「真相」？

大陸第一個需要認識的「真相」是：台灣大部分民眾的歷史、文化自我認知仍是中華民族，但政治上的「中國認同」幾乎不復存在。諷刺的是，多年來大陸對台工作卻總是把政治性放在第一位，經濟、文化全部服從於政治，導致台灣民眾不但在政治上的認同「去中國化」，更不斷削弱在歷史、文化上的中華民族認知。

大陸第二個需要認識的「真相」是：台灣民眾對兩岸統一並非完全排斥，但有底線，可以說是「中華民國底線」，也可以說是憲政體制底線，簡單說就是統治的問題，台灣人普遍不願意接受大陸體制的統治。蔣經國後期、李登輝前期，國民黨外省菁英曾經對「聯邦制」統一模式有很高的共識。北京的「一國兩制」原本空間很大，正是一種介於單一制與聯邦制的設計，但這幾年空間越來越小、越來越嚴，和聯邦制的距離也越來越遠，這讓台灣僅存對統一有想像的人也逐漸灰心。

大陸第三個需要認識的「真相」是：台灣和美國走近純粹為了自保，花錢買平安，這還是冷戰格局下的遺留心態，一時間很難改變。大陸應該想辦法給台灣更多安全感，但過去20年台灣對大陸的不安全感卻不減反增，馬英九時期亦然，蔡英文執政4年更是「不安倍增」，固然有台獨的離間、挑釁，但大陸是否也應有所檢討？

台灣需要認識的第一個「真相」是：兩岸統一已經進入倒數計時階段，如果是和平統一，留給台灣的時間可能只有大約5年時間，習近平撥快了倒數計時的秒速。更重要的是，習的統一論述中提及心靈契合，「心靈契合式統一」是最高綱領（高標），而「形式上的統一」是最低綱領（低標）。各種跡象顯示，北京在5年內要先實現最低綱領的決心愈加明顯。

台灣需要認識的第二個「真相」是：大陸對台思維一向是「框架內的空間」或「前提下的善意」，台灣應自知籌碼不多，在接受框架（前提）下爭取最大空間、最多善意。對於在統一目標之下，給予台灣一定的政治空間，大陸是有誠意的。但不安全感使台灣無法相信這個空間的可靠性和穩定性，另一方面也是台灣長期自視甚高，不清楚手上的籌碼只會愈來愈少，能爭取到的空間也愈來愈窄。

「台灣承諾不獨、大陸承諾不武、美國要求不統」。這原本是兩岸透過長期、耐心、細緻的經濟社會融合，逐漸達成「心靈契合式統一」的最佳方程式。然而，狂人川普的出現、中美加速跌入修昔底德陷阱，可能逼迫大陸提前啟動「強制性統一」進程。

即便如此，大陸仍應從台灣主流民意對兩岸關係的真實認知中，找到「求和平、求穩定、求發展」的正面聲音，轉化為支持兩岸融合發展、心靈契合的強大力量。只要這股力量存在，台獨就不至於輕舉妄動，兩岸和平統一的希望就得到保留，高成本、高風險的「強制性統一」才有可能避免。