美國之音台長貝內特被迫辭職，理由是「為中國宣傳」，可以說，美國之音被麥卡錫幽靈打敗了。更嚴重的是，川普開始以反中凝聚人氣，做為贏得連任的武器。

媒體報導，台長下台幕後藏鏡人是川普前軍師班農的好友派克。川普最近成功說服了共和黨同僚尤其是參議員支持，通過由派克掌管美國之音所屬的美國全球媒體總署的提名。派克掌權後即立刻對美國之音開刀，任職美國之音台長4年的貝內特和副台長蘇加瓦拉因此辭職。

美國之音嚴格來說是半官方機構，依靠美國政府撥款和自身募款維持營運，往往被其他國家視為美國的喉舌，如今卻被指責為中國宣傳。實在是令人傻眼！

貝內特一直為美國之音的獨立性奮戰。據聞是因為川普當局不滿意美國之音未將新冠病毒歸咎於中國，不完全遵照共和黨定下的究責索賠的宣傳口徑，因而被迫辭職。

美國歷史上有一段被大眾警惕的歷史，稱為麥卡錫時期。麥卡錫參議員把自己塑造成為反共先鋒，在新聞界，政界，社會上大肆搜尋共產黨同路人，弄得美國社會多元的聲音被迫噤聲，知識分子人人自危。冤假錯案後來才不斷被平反，那段時期被歸類成美國的「反智時期」，「共產黨就在你身邊」的氣氛弄得風聲鶴唳。

貝內特因為在新冠新聞處理上未能追隨共和黨定下的選戰宣傳口徑而被迫下台，可以視為麥卡錫幽靈再現的先聲。這意味著川普已經開動了國際宣傳機器，首要目標已經不是莫斯科，這次要妖魔化的是北京。