6月初，原本趨緩的大陸新冠疫情出現新變數，以北京新發地農貿市場為源頭，新一輪疫情正在北京多個地區傳播，並向周邊省份以及東北等地擴散。經歷為期3個月的「武漢保衛戰」，警報又在地位最核心、最敏感的北京上空拉響，這次是檢驗大陸防疫模式、比較前後防疫成效的最佳觀察點。

北京「二次爆發」的時空背景和武漢迥異，大陸疫情防控的新型舉國體制此次可謂「有備而來」。京、漢兩地的本土感染都從菜市場開始，絕非巧合，但此次北京的防疫戰備和半年前的湖北不可同日而語。

首先，基於個資大數據的疫情防控網已經相當嚴密，此次北京疫調非常迅速，幾乎可以精準找到每一個可疑感染目標，然後採取進一步核酸篩檢作業。其次，經歷武漢疫情與全球大爆發後，大陸政府和民間的心理準備也較為充分，防疫物資不再短缺，防疫知識也相當充足，半年前的恐慌不再出現。此外，大陸救治經驗豐富，從發熱門診、方艙醫院、小湯山模式，到中西醫結合治療，各種模式一應俱全。

儘管大陸目前都不再懼怕新一輪疫情襲來，北京的核心敏感性遠遠超過武漢，城市規模、交通體系、輻射能力也高於武漢一個等級，而據報導此次疫情的病毒毒株可能來源於歐洲，是經過變異、更具有傳染力的「2.0版新冠」，因此，應對已經出現的「二次爆發」，才是考驗大陸防疫工作見真章的關鍵時刻。

第一，半年前武漢因「醫療擠兌」造成的衛生體系瀕臨崩潰，想必不可能在北京重現，但面對日益狡猾、不斷進化的病毒變種，是否將「群體免疫」納入政策考量範圍，是大陸官方需要認真面對的議題。眾所周知，武漢當初之所以「慘」，就是因為人們對新病毒了解很少，再加上基層治理積累的弊病爆發，點燃大面積爆發的引信。目前大陸防疫的軟硬體資源都相當充裕，再加上「聯防聯控」體系的指導，北京此次爆發落實「四早」要求，在爆發初期就得以精準追蹤和控制，故近期北京病例雖然猛增，但重症率很低，這就是防疫進步的重要表徵。

但是，隨著病毒不斷變種，再加上全球爆發後，各國防控力度不一，出現「堰塞湖效應」，病毒透過人員、物資流動的傳染可謂防不勝防，故大陸疫情防控「常態化」的考驗才剛剛開始，類似北京的社區感染，今後是否在上海、廣州、深圳出現？理論上都有可能。不過，同樣需注意到，病毒傳染力和致命性一般成反比，在疫苗尚未問世的狀態下，低致命性的病毒傳播可能真的出現「流感化」特徵。既然如此，在精準防治基礎上的「群體免疫」，應該是可以討論的議題。

第二，北京「二次爆發」對大陸能否統籌好疫情防控和經濟發展，又將是一次大考。畢竟4月以來，隨著大陸各省市疫情穩定向好，除了「外防輸入」這根弦不放鬆外，各地都適度放寬了管制措施，復產復學，刺激消費。不可否認，此輪爆發對北京以外地方政府的壓力更大，相較於春節前後的封城屬於「硬手段」，大陸行政體制優勢得以體現，此時的防疫必須兼顧經濟社會發展，地方政府、基層治理是否還是陷入「一收就死、一放就亂」的怪圈，對各地來說考驗不小。

（作者為智庫研究員）