畢業後的我已不是學生身分，一直覺得存款證明阻礙了自己再去台灣的機會。但在去年七月我突然發現可以用發達國家簽證充當財產證明辦入台證，於是立馬在當月就辦好簽證，並計畫好一個月後再訪台灣的行程。

這趟小旅程，我約上了在台認識的好朋友阿均、阿欣和她哥哥，一起去探訪那心心念念了很久、同時也是電影《只有大海知道》的拍攝地──蘭嶼。

飛機降落在高雄機場，在順利通過海關檢查後，我的心才真的安定下來，才真正相信，我又回到熟悉的台灣了。我們一行四人，已準備好在蘭嶼一起玩個三天兩夜。

地下屋是颱風給的

一上船我們四個人便開始十分默契地閉目養神，畢竟沒有坐過3個鐘那麼久的船，不知道自己身體能不能撐得住船上的顛簸。中途醒過來時，發現我們四面早已被海包圍，雖有種不見陸地的不安全感，但看到比天還藍的大海、比牛奶還純白的浪花時，心中的小緊張也慢慢揮之而去了。

我們第一站決定先來參觀蘭嶼文化園區，在室內通過文物、書籍等瞭解當地的雅美文化。我和阿欣兩個人一邊認真地看著傳統工藝、器具、服飾等文物，一邊在用現代人視角逗趣地評論著各種有意思的設計。來到我期待的地下屋導覽行程，還沒進入地下屋之前，導覽的阿姨就先問我們一個問題：地下屋怎麼來的？我們沾沾自喜地回答說，「為了防禦颱風」。沒想到阿姨說，地下屋是颱風給的。這回答其實讓我們愣了一下，過了一會兒我們才意識到這是環境變化對人類生存影響的無奈，也是對雅美祖先們因地制宜智慧的稱讚。

印象最深刻的是客廳上一排排的動物牙齒，阿姨是這是祖先的貨幣，財富的象徵。但是祖先們不會為了彰顯自己多麼富有而故意去屠殺動物們。人們會好奇為什麼蘭嶼的羊沒有人在養，其實動物們也是很是聰明的，因為它們自己會知道哪裡會有他們想吃的草。雅美族人和動物平等自由的相處方式讓我很是反思，後來我在路上看到老山羊們，都會對它們多了份敬畏之情。

我對於蘭嶼特別是拼板舟有著很深的執念，就連我的手機電腦屏保也是拼板舟背景。所以來到蘭嶼，我最想體驗的就是拼板舟了。一上船，我就問師傅能不能讓我來划划看，師傅說等下會有機會給你划的，於是我便開心地在船尾坐穩了。一開始看著師傅划船的樣子挺輕鬆的，但隨著越駛出去，浪越來越大，好幾次我們都擔心水會漫進船裡面。看著師傅每次都能運用自己手中的槳順利地與浪抗爭，讓小小的拼板舟在海上也能安然無恙，我不得不再次感歎族人的生存智慧！

後來我乾脆把手放進海裡，感受一陣陣冰涼的愜意。好奇的我順便嘗了下海水的味道，沒想到比想像中的還要鹹好多啊！師傅趕緊責怪：「當然啊，這是海水啊！」可見我早已被在海上看美景的甜蜜心情沖昏了頭腦。

回程時，到了比較平緩的區域，師傅才決定放手讓我體驗划看看。原以為划槳是個不難的活，但等到我真正握槳的時候，才發現方向是那麼地不好控制，不然就是划空了船根本沒在走。後來在師傅的指導和鼓勵下，我才慢慢找到感覺，學會觀察水勢，再藉由水勢而划。

師傅後來也忍不住誇我力氣大，會划船。他十分欣賞我這種會想要自己划划看的勇氣和精神，他跟我們分享很多遊客一般都不會想要去體驗看看。我也毫不隱瞞地跟師傅說：其實我一直以為這項活動從頭到尾都是體驗者自己在划的，而這種親身體驗不正是活動的樂趣所在麼哈哈！

看星星會上癮

當我們還在猶豫晚上要幹嘛時，小幫手便推薦我們可以去附近的雙獅巖看星星。想起過往看星星的體驗，便不敢有太大期待，心裡想著反正到了再說吧，至少有帶零食可以拌嘴。

出發後才發現，一路上基本看不到路燈。當我們順著夜觀隊伍行進方向找定地方坐下、關掉手機電筒的時候，才發現四周竟然是一片烏漆墨黑，就連來的路、我們的機車都完全看不見在哪裡了。

這時猛得抬頭一看，才發現天上早已繁星點點，像在跟我們打招呼似的，心裡忍不住發出陣陣讚歎「哇，好漂亮！」當眼睛開始習慣了黑暗後，眼前的雙獅巖輪廓越發清晰，頭頂上的星星竟然像不知從哪冒出來的，越來越多。在都市裡想都不敢想有這景象。

當我們吃著零食喝著飲料正十分盡興時，天公開始不做美，突然下起雨，我們只好急忙躲到附近候車亭等雨停。當我們正準備出去時雨又突然大了起來！早有聽聞蘭嶼天氣很是多變，今晚可真的是見識了一番。

回到民宿後，我又搬來椅子跑到三樓陽台，繼續看星星。後來時而睜眼看星星，時而閉眼聽海聲。想著伴著星星和海聲入睡的夜晚，嘴角也不自主上揚了。

不怕水就能潛水

其實我的小夥伴們都不知道，整個蘭嶼行程，我最緊張的就是潛水了。

「放輕鬆，我們現在再來練習鏡面排水和排耳壓」，當同行其他小夥伴們已經開始在海裡看各種漂亮的珊瑚礁和海底生物時，我還在海面上跟著潛水教練指示做練習。

雖然不會游泳的我花了不少時間在練習只用嘴巴呼吸以及習慣耳朵進水，但教練還是一直很有耐心地安撫我的情緒，給予我鼓勵，讓我最後慢慢懂得在海裡感受自己的身體狀況並做調整。

在將要往更深處游的時候，也許是碰到夥伴跟我打招呼太緊張，我突然嗆到水。由於自己來不及排水，只好向教練緊急求助游回水面調整狀態。當時其實有點衝動想要放棄，但想到這個機會得來不易，要是這麼輕易打水漂內心也有點小不甘心，於是便決定再次下水嘗試。

相比第一次，第二次的下水明顯更加放鬆，會開始喜歡聽自己呼吸產生的咕嚕咕嚕水聲，也會想要划動自己雙手感受水流。雖然還是有些不安全感，但突破自我心理障礙的過程真的好療愈。

由於時間有限，雖然沒能像其他小夥伴一樣，去到海底看到更多漂亮生物，但我想這趟潛水體驗帶給我的已比我想像中的要多了，下次可有信心直接潛入海底了！

下一次很快會到來

雖然我們來的時候是淡季，遊客較少、當地也沒什麼傳統活動，但絲毫不影響我對這趟行程的喜愛。念念不忘的是那藍色大海，滿天繁星、強大堅固的拼板舟、肉質鮮美的飛魚……還有同行的小夥伴們。如今我們都已踏入社會，旅程中我們也分享彼此的困惑，探討大陸和台灣青年在想法和執行力上的差異。原本以為畢業後想法和心態會變得更加包容和開放的我，卻在溝通中發現，其實已變得更狹隘。感謝這趟旅程，讓我重新打開思維，找到自己的定位，以及前行的動力。

如果說蘭嶼之旅有遺憾，那就是沒能在東清部落等到一次真正的日出，但我相信下一次很快就會到來的，你說對吧？（連淦賢／現居深圳）