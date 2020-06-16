美國海軍C-40A行政專機6月9日取道國際民航航線，飛越台灣領空，引發大陸蘇愷-30戰機試探我「防空識別區」（ADI）西南空域。並未受新冠疫情影響而形成區域戰力真空，美國目前有3個航空母艦打擊群分別在太平洋執行巡弋任務。

資深內行軍事專家都知道，美國軍用飛機過去即經常飛經台灣空域，只是現在社群網站發達，外界本就不難偵知，傳播速度既快也廣。美軍機使用我國「飛航情報區」（FIR）內之民航航道，當然要依我國航管規定開啟詢答器，根本無須大驚小怪。

美國雷根號與尼米茲號2個航艦打擊群，分別在東西太平洋執行任務，加上染疫的羅斯福號航艦在減員的情況下，繼續進行原定的巡弋航程與演練，除了向亞洲各國表明美國以實際行動支持「印太戰略」，或許也是為8月17至31日「2020環太平洋」縮減規模的多國海上軍事演習預做準備。

美國歐巴馬政府時期，當希拉蕊國務卿所宣示的Pivot to Asia被中譯成「重返亞洲」時，美方官員不厭其煩地提醒「我們不是重返，而是從未離開」。國防部長潘尼塔2012年也在新加坡舉辦的香格里拉年度安全論壇上說，美國60%的海軍戰艦將在未來8年之內轉派亞太地區，今年恰好是2020年。

繼2017年《美國國家安全戰略》首度將「印太概念」列入戰略文件，2018年公布《美國國防戰略》，2019年公布國防部版的《美國印太戰略》，2020年5月20日公布《美國應對中華人民共和國的戰略途徑》可以觀察出，雖然整體國力呈現下滑趨勢，國際領導及影響力亦相對減弱，川普總統的「美國優先」又經常敵友一併開罪，但美國針對中國大陸崛起的綜合性戰略部署，並未停歇。

依循過去10多年的戰略發展軌跡，我們可以篩檢出至少3個眼前值得關注的徵候與趨勢，並據以評估短期的未來演變。

一、機艦常態化巡航頻率與針對性。美國自中國大陸積極在南海進行填海造島，籌建軍事用途設施，以及國際南海仲裁結果出爐後，更積極執行「自由航行任務」（FONOPs）。同時對於台灣與日本之間的宮古海峽，與菲律賓之間的巴士海峽，以及兩岸之間的台灣海峽，增加偵察巡弋行動。美軍機艦在台海周邊海空域，甚至水下常態化活動，預估將更趨頻繁。

二、將共產黨與中國人民區別對待。美國副總統潘斯在2018及2019年兩度正式對中政策演說中，把中國與中共名稱混合使用，引人目光。2019年國務卿蓬佩奧更直白表示，美國不會將共產黨與中國人民畫上等號。日前國防部長艾思博在新加坡《海峽時報》投書說明美國印太戰略，竟整段使用中共一詞，而不稱中國。倘再佐以和華府智庫學者的討論，應可略感美國政策圈對「中共非中國」思維的發酵。

三、美國國防部與美軍不搞「退群」。川普總統就任伊始，即往往以令人錯愕的方式，針對TPP、《巴黎氣候公約》、《伊朗核子協議》、《中程核武條約》等進行毫不猶豫地退出或尋求重新談判。然而，美國國防部的戰略規畫以及印太司令部的政策決定中，加強與區域內友盟國家的軍事合作仍然放在核心位置，尤其針對無軍事同盟關係的友好國家，更強調夥伴關係。

在中國大陸快速發展崛起的事實下，美中關係已經由「浪漫式的演變」到「圖利式的合作」，再從「容忍式的競爭」演進到當前「針對式的對抗」。當美國察覺並警醒中國的對外開放與崛起，變成挑戰美國在二次大戰後掌控的國際政治經濟秩序與遊戲規則，美中之間的結構性權力衝撞也就很難閃避。

國際關係授課老師經常描述，當美國總統被告知世界某地出現衝突爭端時，走進白宮戰情室聽完簡報，通常第一句話就是問「我們的航空母艦在哪裡？」並藉此強調美國黷武好戰，乃以力服人之霸。

今日我們在探究美國在印太地區的軍事戰略部署，算計美中軍事較量與用兵的強弱虛實之際，千萬不要小看美國軍事力量背後賴以支撐其強大的「山上之城」（shining city upon a hill）信念。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）