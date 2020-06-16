台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨雖然在2020大選獲得11%的不分區選票和5席立委，不過選後，由於民進黨空前壯大，不僅凝聚淺綠，對民眾黨的優勢族群─中間選民，也有一定吸引力，使得民眾黨在光譜被擠壓的情況下，只能不斷爭取游離的泛藍票。

然而舉著打造清新政治形象的民眾黨，近來卻陷入多起內部爭議，包括誹聞、內鬥、黨政不分等，使得白營的政治能量大幅重創。雖然透過挖角藍營二、三線政要，以及放風聲參戰高雄補選，製造國民黨勢弱的印象。然而，從近來黨主席柯文哲與首席大掌櫃蔡壁如，這對過去被認為看似合作無間的組合，竟也傳出關係生變的消息。結合過去北市府與黨團多次出現意見不同步的情況來看，這對向來被認為是一人黨的民眾黨來說，確實頗有深意。

事實上，除柯文哲個人能量外，許多政治觀察者認為民眾黨具有政治潛力的理由，大抵不離小黨在縣市議員SNTV選制的優勢，因此判定2022地方選舉，民眾黨將取得不錯成績。

但細究來說，雖然民眾黨可透過每選區派1人的方式來爭取議員席次最大化，如同2016年的時代力量。不過相比於從社運圈大量啟用年輕人，最終取得不錯成績的時力，目前的民眾黨，卻相對缺乏社運團體的奧援。因此選舉幹才多以藍綠棄將、政二代為主，實難讓人耳目一新，不只會流失一部分中間選民，更可能造成民眾黨支持者的選票轉換率不如預期。

而自家培養，擁有一定知名度的政治幕僚，卻又看似對參選興趣缺缺，因此讓民眾黨只能更加仰賴雇傭軍，難以培養嫡系部隊。雇傭軍雖有戰力，但卻反覆無常，一旦柯文哲與民眾黨勢弱，就很可能棄之而去，或是出現意興闌珊，不願衝鋒陷陣，只願窩在選區的情況。

此外，民眾黨的聲量過於仰賴在柯文哲一人身上，排擠效應不僅不利於新人晉升，也很容易受到柯負面聲量所拖累。然而當柯保持低調，少對外發言，如2020選後般，卻又會造成民眾黨的媒體關注減少，被黨機器運作完整的藍綠兩大黨擠壓。

民眾黨的問題，很直接地反映在民調結構上，根據TVBS調查，在去年12月支持率還有10%～13%的民眾黨，5月只剩6%，而國民黨是21%。美麗島5月底的民調更顯示，民眾黨支持率只剩下3.4%，國民黨是其4倍有餘，顯見日前親綠機構說民眾黨超車國民黨的調查，並不準確。

柯文哲確實有獨到之處和死忠支持者，然而這只能成就柯一人。而民眾黨能走多遠？看的就不只是柯的個人能量，而在於領導人的統御能力，是否能創建並駕馭一套組織系統，發揮團隊戰力。從民眾黨連組織章程都制度化不足，鬧出黨員大會可能違反《政黨法》來看，白營很可能走上親民黨的老路，一人就是一黨，一黨只有一人。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）