通常說的「6月6日斷腸時」，也許是虛幻，沒想到今年的6月6日竟真的是高雄人的斷腸時，一個做事認真負責的百年政治奇才，竟在市民的罷免過程中離開執掌市政的崗位。這絕對是高雄市民值得反思的一步錯棋。

韓國瑜選擇「裸退」，在1萬8000個身穿白上衣的韓粉送別中離開，象徵清清白白、了無牽掛。13日起，高雄市由在地人楊明州代理市政，唯一的任務，就是辦理市長補選，好替民進黨再立個大功。一旦補選完成，本屆的下半任期，新市長即須組成新的市政府，推動高雄市政的新發展。依目前的高雄政治情勢，民進黨徵召的候選人必然勝券在握。

勝出的當選人一旦宣誓就職後，究竟如何推動市政，才是最重要的事。就高雄當前的市政發展，韓國瑜所提出來的「理想的高雄」，可能新市長不屑一顧，亦可能根本做不出來。因此，嗣後新市長所提出來的政務應是「務實的高雄」所當努力策進之事項。這可分為以下幾個方面說明。

一、高雄債務何時還？高雄市截止至5月底，長期負債是2429億元，短期負債是36億元，合計2465億元，是六個直轄市中負債最多的，平均每個市民的負債是8.9萬元。高雄市長期的債務如何減輕？高雄市債一日不減輕，高雄硬體建設只有放緩一途。

二、高雄港市合一何時成？高雄市號稱「港都」，但港市不合體，韓國瑜的愛情摩天輪何以不開工興築，就卡在港市不合一，港務的主管機關是交通部，始終不同意該項公共工程之用地取得。這是一個非常不正常的組織管理設計，一般國家多「港市合一」才能形成資源互補，以發展海洋觀光。為推動港都在台灣無可取代的特色，新市長應依法爭取高雄港務之管轄權，以發展港都建設，展現高雄市港都之風華。

三、高雄雙語教學如何延續？韓國瑜臨別贈言是推動雙語教學。新的市長究竟有無國際觀，就在於此項已推動的軟體建設教育工程是否得以持續。高雄港的定位是國際商港，其來往國際人士是高雄的重要財源根基，若無外語溝通能力，其發展必受影響。

四、高雄城鄉何時繁榮？民國99年12月25日，高雄縣市合併改制為全國第2大直轄市。10年過去，原高雄縣固然進步不少，但與原高雄市相比，仍然有很大的發展差距。

新市長不可偏廢一方，強化原高雄縣的建設，本就是韓國瑜將市長室由高雄市區遷至鳳山的主要原因，新市長應有所體認，而採取積極的策略性經營模式，以開發新的建設契機。 以上4點建議新市長本諸高雄發展的優先順位，以最短時間內急起直追，使高雄市民的生活更幸福美滿。

（作者為銘傳大學公共事務學系客座教授）