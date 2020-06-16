生命總會遇到某些時刻，曾以為永恆不變的價值，忽然崩解。德片《金魚俱樂部》就是如此。

男主角奧利佛是個口袋滿滿的投顧經理，駕駛超跑發生車禍，導致下半身癱瘓，醒來已經是3個月後。命運大轉彎後，他無奈住進安養復健中心，認識這裡的護理員蘿拉以及住在金魚區的身心障礙者們。但沒想到更大崩解即將來臨，國稅局查獲他暗藏在瑞士銀行保險箱的巨額黑錢，眼看就要沒入充公！情急之下，奧利佛觀察到社會特別照顧身心障礙者，立刻想出運黑錢妙招，豪邁招待蘿拉帶著金魚班到瑞士進行心靈療癒騎駱駝之旅，「順便」偷偷走私自己的黑錢回國，他賭海關絕不會盤查身心障礙者！沒想到一路上遇到超多狀況，讓他疲於應付。

近年來的犯罪電影不再是犯罪集團的專利，好比前有《賭命運轉手》，讓愛開車的80歲老人家走私毒品；這回《金魚俱樂部》居然動腦筋到身心障礙者身上，不只設施無障礙，連犯罪都無障礙！打破社會對身心障礙者的既有印象。而且他們也不甘只是走私的幌子，在過程中力爭合理待遇，因此帶出《醉後大丈夫》裡層出不窮的意外趣味、也有《麻雀變鳳凰》裡經典的換裝橋段，只是換裝的主角是想要讓自己魅力滿點的唐氏症女孩，整治勢利眼店員的男主角不是騎著白馬，而是坐在輪椅上！當然也少不了《瞞天過海》黑吃黑的設計。

種種犯罪電影的標準配備，搭上身心障礙者的處境，在黑色幽默當中又帶著現實的尖銳。好比盲眼女被逼著坐上駕駛座開車，居然仿效拿著手杖點路的方式，用車身擦路邊護欄，說這是「碰撞式前進」；湯姆跟朋友抱怨區區一個座墊，在IKEA只賣台幣500，但變成輪椅專用椅墊，卻要台幣4萬！當身心障礙者可不便宜。對白妙趣橫生。

電影主題反覆問著「什麼才重要？」對奧利佛來說，他心中只有錢，無法理解蘿拉幹嘛要當護理員，怎麼會有人的夢想工作是幫人擦屁股！但在收買眾人為他效力的過程中，他逐漸發現「錢」對於唐氏兒、自閉症來說，沒有任何意義，他們真正想要的，是讓人好好的看著他們、認識他們、給他們安心生活的空間。

故事在出乎意料的轉折中見識到編導功力，而且在人性與道德的拉鋸戰找出令人意外的發展。其實崩解，未必是句點，只要有勇氣重新出發，永遠都能成為另一段旅程的起點。這部令人意外的犯罪電影應該能帶給持續崩解中的國民黨一些刺激，崩解不必崩潰，換個角度思考，任何障礙，都有可能化為繼續前進的無障礙空間！

（作者為作家）