報載，台北市中山堂成立的北書院，被議員質詢規避採購法，以及中山堂一年編列200萬元補助特定團體辦理四季茶會等，指涉中山堂及北書院「涉弊」，市長及文化局長當場要求政風室進行調查。

台北書院是本人在民國100年擔任台北市文化局長任內所成立，掛在書院的大字招牌「台北書院」匾額，是敦請書法大師張光賓老師揮毫的隸書墨寶。當年，我特地登門拜訪張老師求字，親眼目睹高齡90餘歲的張老師，在他觸目堆滿書籍的畫桌上，當場展紙揮就。

書院以一年的時間精心打造，由禪修者林炳輝先生擔綱設計，採唐宋書院風格，極其典雅樸實。而書院的靈魂人物，亦即主持人山長一職，是本人三顧茅廬，再三懇託，才延攬到名滿兩岸的文史學者與禪學大師林谷芳老師出任。

台北書院的設立，目的是期望在台北琳瑯滿目的文化場所中，增添一處引領思想與風潮的所在。其核心任務乃在傳述經典之學，藉以帶領市民在世俗的生活中，追求生命的安頓之道。

台北書院成立9年來，在林谷芳老師的苦心擘畫之下，卓然有成。對於社會風氣的細雨潤物有目共睹，可說是台灣最有價值、最值得稱道的人文風景。對岸文化界人士來台參訪，最常指定拜訪的文化場所之一，即為台北書院。

議員所質疑的四季茶會，不只是品茗的聚會，它在林谷芳老師的精心設計下，儼然成為一場集合飲茶藝術、表演藝術及思想交流與傳承的文人雅集盛會。每場至少都有上百人參加，座無虛席，參與者與茶人及小茶人同坐一席，在領受茶人的泡茶藝術同時，也聆聽國樂演奏家及京劇演員的拿手絕活，而主持人林老師的串場即席解說，妙語如珠，處處機鋒，更是不可錯過的心靈饗宴。

姑且不論議員質詢是否有其政治意圖，惟令人難以原諒的，是相關政府官員的無知與退縮。首長不但對書院的來龍去脈與績效一無所知，無法捍衛市府的成就，更退縮到要求政風室調查有無涉弊。這是台灣文化的墮落！難道台灣文化的墮落，真要從首都台北市開始嗎？

（作者為前台北市文化局長）