國民黨的兩岸新四大主軸，與以往的九二共識相較，不止概念不同，在構成的方法上也大相逕庭。九二共識是一段歷史的總結，不論個人喜歡與否，自然有其完整性；而所謂四大主軸，不過是若干人為的期望，人為的期望間，難免會出現掛一漏萬，邏輯思慮不周之處；因此，這個新的四大主軸其實很蒼白，也完全不具可行性。

所謂的「堅持主權」、「維護台海安全和平」、「堅守民主價值」、「創造兩岸雙贏」皆是口號，處處充滿算計與妥協；根本不是一個有主張有擔當的政黨所應為。

這些主軸，說它事實上是滑向民進黨，是毫無疑問的；光是一個「堅持主權」就可以問出一大堆問題，敢不敢、能不能說明白是堅持什麼主權？中華民國主權，還是台灣主權？抑或是堅持中華民國台灣的主權？這一直是民進黨與國民黨間最明顯的不同，現卻是含含混混的不見了，恐怕尚未拉到年輕選票前，就已失去原先的支持者。

其次，是「要維護台海和平」，那是執政黨的責任，也是執政者才能處理的事；現下的國民黨既不執政，又主動放棄了與北京的協商管道，要如何去維護這個和平？以當前國民黨的新主張，它與民進當的主張又有多少差距？國民黨原先所主張的「九二共識」，是對歷史事實與本身承諾的尊重，現在等於片面毀約，還期待能與北京有效溝通？

國民黨在吳敦義時期就因為擅自詮釋九二共識，已經與北京搞得甚不愉快，國共論壇與雙方黨主席會面的傳統甚且因此也中止；但至少還維持個顏面。當前的國民黨連九二共識本身都束之高閣，又怎可能有維護台海和平的角色？現下的台灣，在兩岸政策上已無所謂的藍綠之分，只有大綠與小綠而已。在此結構下，又何來台海和平安全？

國民黨兩岸政策的新四大主張中，最離奇就是「堅守民主價值」；兩岸之間與民主價值有什麼關聯性？如果北京不採行所謂西方式的民主，國民黨又能如何？如果中共不民主，國民黨是要放棄有關大陸的領土主權？這與民進黨有何不同？還是說如果中共不民主，就要與中共老死不相往來？這種生吞活剝西方式的概念，令人匪夷所思。當年柯林頓任美國總統時硬生生要把人權和最惠國待遇掛鉤，最後搞得灰頭土臉丟盔棄甲而去，國民黨何德何能，要堅守民主價值？如果是要對內部堅守民主價值，有必要拿到兩岸議題上去嚷嚷嗎？

至於「創造兩岸雙贏」，那根本就是當個標語告示牌看看就好。以國民黨當前的主張，幾同與北京絕緣，這個「兩岸雙贏」要如何個創造法？創造雙贏的根本，是要能溝通，要能「取」與「予」；現在的國民黨既失其溝通管道，又片面拿掉九二共識；而且還根本看不到能夠「予」北京什麼。這種雙贏，要如何個贏法？

（作者為資深媒體人）