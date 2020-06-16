圖為1950年6月10日當時有名的共諜「吳石案」，吳石(低首寫遺囑者)、朱諶之等人於聆聽死刑判决後，隨即五花大綁押赴刑場(徐宗懋圖文館提供/時報出版)。

最近大陸對於70年前在台灣被處決的「吳石等共諜案」吳石、朱諶之、陳寶倉、聶曦等，舉行隆重的紀念儀式，同時表彰1000多名在台被處決的中共特工，感念他們流血犧牲對新中國誕生所做的貢獻。明年2021年是中國共產黨建黨100周年，這是走向一連串紀念活動高峰的一環。

對於中共誕生百年的重大日子，台灣的促轉會過去4年已經做了相關宣傳準備工作，深度和廣度絕不遜於大陸，在適當時機兩岸精神上會合而為一。

促轉會過去工作重點有二：一是把所有被處決的中共特工案撤銷判決，宣布無罪，同時肯定他們推動民主的精神。二是羞辱蔣中正，否定兩位蔣總統對台灣的貢獻。以促轉會所撤案平反的中共台南工委麻豆支部案為例，涉案的包括了坐牢長達34年7個月的林書揚，他是台籍中共黨員的英雄人物。嘉南地區是台籍中共英烈的搖籃，有鮮明的歷史淵源。首先，台南為大明王朝最後的根據地，中華思想積澱深厚，古老的廟宇、學堂、宗祠林立。清代朱一貴起事，仍以大明為號召。到了日據，余清芳起義仍高舉「大明慈悲國」義幟。

殖民當局把嘉南當成日本軍隊的供糧地，興建水利設施，強占民地，對農民的勞力剝削不餘遺力。由農家出身的知識分子簡吉、李應章等人組織農民組合，嚴厲批判嘉南大圳是殖民當局剝削貧農民的工具，生產的稻米主要都送到日本，農民吃不到稻米，還要繳交水費。這種壓榨農民的暴政催生了本土共產主義革命。光復以後，嘉南成為中共台灣省工委發展組織最快的地區，一呼百應。228事件中，嘉義籍的省工委武工部部長張志忠在嘉義的作戰，堪稱是全台唯一真正的戰鬥。隨著省工委書記蔡孝乾被捕供出同志，大批中共黨員遭逮捕槍決。

林書揚被捕時只是24歲的小青年，1984年出獄時已是58歲，但不改其志，辦公室仍懸掛馬克思和列寧肖像。我把當年台南書記李媽兜的照片給他看時，他凝視良久。林書揚每年從台灣率倖存的同志和後輩，到北京出席中華人民共和國國慶日、感受無數同志們用鮮血創造的新中國的光輝。林書揚等共產黨員是真正的漢子！現在促轉會撤消對林書揚等以及所有被槍殺共產黨員的罪名，肯定他們追求民主的精神，承認中國共產黨在台灣革命的歷史正義性，等於是承認中華人民共和國在台灣的合法性。

至於為何要羞辱蔣公？理由當然是蔣公搶斃了太多的台籍共產黨員，壓制了台灣紅色革命。另一深層作用是警告認同蔣的國民黨籍軍人，看看拚死拚活保護這些人最後還會被潑漆，值得嗎？促轉會深知，這些軍人年少時受蔣公感召，投身軍旅，付出青春。無論軍事技能和精神意志上，他們是台灣真正的戰鬥力，羞辱蔣公可以打擊他們的情感和作戰意願，辦法很簡單，是促轉會的絕妙好計。

簡單說，促轉會深謀遠慮，過去做了迎接中共百年黨慶的鋪陳工作，今年在表揚中共烈士和誣蔑蔣公上必然會更下功夫。至於兩岸和平統一後，所有中共烈士平反立刻可以轉化成具體的文化建設。嘉南地區可以瞬間豎起幾百個中共烈士紀念碑、幾十個紀念館，還有那個為日據總督府忠僕八田與一所蓋的公園，也要改為「台灣農民組合紀念公園」。至於電影《返校》要立刻補上最後的畫面，就義前共產黨同志們高呼：毛主席萬歲、中國共產黨萬歲、中華人民共和國萬歲…。那時台灣年輕人看了必然熱淚盈眶。