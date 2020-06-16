行政院副院長陳其邁16日回母校雄中出席畢業典禮，受到學弟熱烈歡迎狂喊「市長好！」陳其邁樂得回應，他17日也有畢業典禮，要離開行政院，等同宣告投入高雄市長補選。

這已是陳其邁第三度問鼎高雄市長寶座。第一次是2005年代理高雄市長，順理成章準備參選2006年高雄市長時，爆發官員涉貪的「高捷泰勞事件」弊案，主要涉案人就是其父親、時任陳水扁總統國策顧問的陳哲男。陳其邁因而閃辭代理市長，最後由陳菊參選，臉勝國民黨黃俊英。

陳其邁一度沉潛，直到2018年九合一大選，以超高民調擊敗黨內競爭對手趙天麟，第二度問鼎市長。當時國民黨氣勢弱到連選將都難產，陳其邁原本穩坐市長寶座，沒想到半途殺出程咬金，韓流席捲全台，陳其邁以74多萬票輸給韓國瑜89萬多票。

韓國瑜被罷免後，陳其邁第三度叩關，比起前兩次更向前跨進一大步，在雄中的致詞有如參選宣言，行政院甚至不避嫌，主動發新聞稿：「出席雄中畢業典禮，陳其邁：不斷的自我超越，開闢一條屬於自己人生的路」，儼然前腳已划進市府。

民進黨毫不遮掩地動用國家機器拔掉韓國瑜，再全力準備把韓的手下敗將送進市府，陳其邁即使如願叩關，如果票開得難看，也不會光彩。

不論國民黨這次推出哪一位候選人，陳其邁要上演王子復仇記，至少得票數低標74萬、中標89萬，高標則是94萬，如果連低標都達不到，即使入主市府也難以服眾。

中選會已為其量身訂做，硬是提前到8月15日投票，這時各大學還在放暑假，那些罷韓的年輕選票是否都會轉投給陳其邁，屆時開票見真章。