打打談談本是國際上外交操作常見的樣態，美、中兩國之間過去3年紛爭不斷，協商也未曾中斷。美國國務卿蓬佩奧和中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪即將在夏威夷會面，在中美戰略對抗日益激化之際，兩人願意會談，應該是世人所樂見。

中美之間確實有必要坐下來談，畢竟雙方仍有許多共同利益，相互妥協甚至交換利益應是外交藝術的尋常。即使利益衝突難解，但只要經過協商與相互妥協，也可避免各走極端。中美之間如果不幸陷入零和關係，不僅損害各自的利益，也會陷相關國家於池魚之殃，同受其害。

中美這場世紀鬥爭，已使許多國家捲入漩渦之中。新加坡總理李顯龍最近發表長文，強調亞太各國不想「被迫歸邊」，他呼籲中美放下分歧，避免禍及「亞洲世紀」。華府企圖拉幫結派孤立中國，多數有實力的國家不想蹚渾水，有些盟友則左右為難，只盼中美鬥爭適可而止，給小國留一條生路。這個卑微的希望能否如願，就看兩強之間能否鬥而不破、爭而不戰了。

退一步以免兩敗俱傷

問題的根源在於快速崛起的中國被視為挑戰美國世界一哥地位的威脅，美國不惜一切手段遏制，引用華府鷹派的說法，就是要中國「安分守己」，「留在其應有位置上」。然而，北京致力於民族復興大業，期盼成為現代化強國，當然不會自我限縮，中美關係因而由合作共贏轉變成為零和對抗。而在堅持「美國優先」的川普總統主導之下，美國的單邊主義行徑日趨偏頗，華府行事作風愈益霸道，致使許多國家的生存發展與左右逢源的空間縮小。

美國不僅發動貿易戰遏制中國，以科技戰封鎖中國，啟動話語戰醜化中國，進行外交戰逼迫盟友配合孤立中國，甚至在香港問題上公然介入中國內政，揚言採取強烈措施取消香港的特別待遇，並且制裁中港相關官員。當前中美之間最緊迫的問題正是「港版國家安全法」引發的美國制裁企圖。中共人大常委會制訂的國安法條文尚未推出，美國的具體制裁措施也尚未公布，這給兩國留下博弈的空間。加上中美貿易協議是否照約執行、中國承諾的高額採購能否按進度落實，乃至於新冠病毒肺炎引發的兩國齟齵問題，都可望被綑綁在一起合併談。

就香港問題而言，中共為了穩定社會秩序，有其不得不制訂法律的需求，但在美國國會通過的相關法案授權之下，給了川普政府取得介入干預的憑藉。香港的高度自治地位固然重要，但面對無休無止的暴亂、搖搖欲墜的投資信心以及瀕臨危機的國際金融中心地位，中共不能沒有積極作為。

相對的，美國基於國家利益、法律責任與國際觀瞻，也自忖必須加以制裁。然而，美國從香港獲取的貿易、金融與營運總部各方面的利益十分可觀，若對香港強力制裁，固然可以損害中國大陸和香港的經濟利益，但美國企業也將損失重大。對兩方而言， 雖有不得不發的緣由，也有不宜走極端的現實利害。基於此，中美兩方實有退一步以免兩敗俱傷的必要。

共謀合作的關鍵時刻

從更大的範圍來看，兩國之間更有合則兩利的現實需求，無論是貿易協議的執行、採購承諾的落實、合作抗疫的必要等事項，都有協商出同蒙其利辦法的必要性與可能性。所以，兩國實應在戰略競爭的謀算之外，盡力擯除敵對意識，緩解對抗意念，為兩強自身以及寰宇諸國策謀善策，和解共生。畢竟中美之間沒有不共戴天的仇恨或矛盾，若能管控分歧，可為共同促進雙贏奠立基石。

在中美衝突如同滾石下山難以遏止之際，我們樂見兩國高層會面協商，尋求化解相互對撞的驅動力，尋求相向而行的凝結力。中美之間鬥得夠久了，互相傷害夠深了，雙方應從對峙的懸崖邊上回到安穩處所，談出個所以然來。須知，世界雖然不完美，相互關係難以完全和諧一致，但是沒有節制的互鬥必然將使世界野火燃燒得更加炙烈，現在是中美兩國及兩岸之間共策合作紅利的關鍵時刻，應當掙脫互毆的魔障，恢復協調的良好機制。