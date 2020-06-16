2020的美國畢業生正面臨有史以來最慘澹的就業市場，然而自詡為防疫模範生的台灣，卻一樣在經濟解封之際，砸大錢鼓勵青年就業，不知是怕年輕人吃不了苦，所以推出24億元預算的「工作滿3個月就加薪」計畫；抑或是擔心無薪假人數續創新高，景氣並未回穩，故投入60億元補助企業僱用應屆大專畢業生。但問題的核心是缺就業的話，獎勵續留原職有何助益？再說錢燒完了，勞動市場就能順勢興旺了嗎？

研究顯示在景氣衰退期就業的人，必須多工作8到10年薪水才能追上昇平時期的就業者。因為景氣差勞動供給通常大於需求，老闆自然不用提高薪資招募新人，而且接下來的幾年雇主又會將一部分的盈餘，用於攤平之前的虧損，以致加薪有限。但此困境並非延後謀職就能紓解，由於推遲就業者仍須和隔年的職場新鮮人競爭，若非有點本事，不易脫穎而出。正因如此，日本過去才有「失落的十年」一詞出現。

所以蔡政府如果是為減少「怯志工作者」，而以24億元的獎金激勵應屆畢業生找工作，出發點仍應給予肯定。只是類似的方案過去也曾推出，以台中市2019年的青年「就業金安薪」計畫為例，開辦後登記求職的青年超過2.6萬人，推薦就業數約1.7萬，但實際領到「就業金安薪」補助者僅8.3%，顯示青年就業的問題不在有無獎勵金，而是就業市場能提供什麼樣的工作，以及職場的友善程度。

以今年的經濟預測來看，受到新冠病毒疫情的衝擊，官方數據均顯示，台灣的GDP要「保2」難度很高，可見就業供給難以如常。此時靠著政府補助就能化解「畢業即失業」的處境嗎？經驗指出，少有企業主會為了區區10幾20萬元的獎助而聘僱一名員工。因此當勞動部宣布給予進用應屆畢業生的企業，每月1.2萬元的「安穩青年就業計畫」時，各界反而擔心此舉會造成「低薪」狀態的延續。

事實上「低薪」與「長工時」才是我國就業市場的致命傷，也是年輕人初入職場會經常換工作之原因，通常得年過30歲以後，發現這就是勞動常態後，才會認命。然而「低薪」成因複雜，蔡政府企圖以提高基本工資達到人人起薪3萬的目標，殊不知未改善整體經貿、產業環境前，如此只是將大家的薪水拉齊，而需要多賺點錢的人只得拼命兼差、打工，一樣無助於「長工時」問題的解決。

蔡政府若真心想為台灣青年衝一波，應亟思規畫經濟解封重開機之策略，善用巨額的紓困預算去發展因防疫而具扶助潛能的「大健康產業」及「零接觸產業」，幫年輕人打造新就業藍海，才有可能抬高薪資與福利。而類似安穩青年就業的方案，則宜集中在這些新興行職業，讓年輕人及早接觸，以便透過跨領域學習補不足，方為長久之計。否則砸大錢放煙火式的就業計畫，在一陣絢爛之後，又能留下什麼？

時值南北韓開戰邊緣，這或許是台灣開拓貿易版圖的一次機會，除了注意國際動態外，在個人層面上更應積極準備，運用各種職業訓練資源強化技能，不然當香港移民來台日益增多時，你我都可能被迫接受更多的就業挑戰。

（作者為國家政策研究基金會研究員）