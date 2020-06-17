無色覺醒》 賴岳謙：朝鮮半島矛盾爆發！韓對朝政策非自主？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第654集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「朝鮮半島矛盾爆發！韓對朝政策非自主？」

金與正出手了！2020年6月16日就在朝韓邊境「開城工業園區」突傳出爆炸聲，濃煙直竄建築物消失！經南韓統一部證實「朝韓連絡辦公室遭炸毀」。韓國政府立即給予譴責回應，青瓦臺（Blue House）更召開緊急國家安保會議。朝鮮突發恫嚇軍事行動，亦擬將派朝鮮軍隊進駐朝韓邊界非軍事區。韓國軍方則全面高度戒備，這也讓朝鮮半島的局勢變的更加詭譎多變。

由於疑似有多名脫北者或與韓國境內的反朝鮮組織在朝韓邊界地區，將反朝鮮政治人物之醜化文宣品，藉由氣球北漂方式至朝鮮境內，此舉引發朝鮮當局強烈不滿，朝鮮勞動黨第一副部長金與正更是對外發表聲明，除了切斷與韓國的政治、軍事、及統一部熱線的聯絡管道，強硬表示不排除採取軍事行動！

2018年間，韓國總統文在寅和朝鮮國務委員會委員長金正恩多次會晤後，簽署板門店宣言、平壤共同宣言，提及於「開城工業園區」設立「朝韓共同聯絡事務所」，以及條件允許恢復營運開城工業園區。而朝鮮在此次態度立場強硬，不僅要停止南北邊共同聯絡事務所，更揚言不惜摧毀「開城工業園區」。該區是朝鮮在南方境內由韓國營運的工業開發園區，為韓國與朝鮮在經濟合作的示範重點，象徵雙方合作形成多贏局面，但也有多次事件因素而關閉或重啟。此次再隨著朝韓矛盾局勢惡化而被迫中斷合作。

當國際媒體將朝鮮激烈手段，聚焦於政治文宣挑釁上，但以東北亞政治觀察分析而言，此次朝韓爭議事件從朝鮮角度的訴求來看，恐在於韓國政府似乎沒有對朝鮮政策的主導決定權，反須聽命於美國的政治干預或軍事政策指導。而美國在朝鮮半島的東北亞戰略佈署或持續聯合軍演行動，似乎無意改善南北半島的邊界緊張，甚至使朝鮮雙邊關係更為急遽惡化。

朝鮮領導人金正恩2019年6月30日在板門店與美國總統川普進行歷史性會面，雙方同意重啟協商朝鮮半島去核化。在與金正恩會談前，川普跨過朝韓邊界，成為第一位踏上朝鮮土地的美國在任總統。但目前朝鮮仍受美國川普極限施壓與國際經濟制裁，致使朝鮮在面對經濟與民生雙重壓力下，內部糧食不足問題相當嚴峻，朝鮮當局勢必會考慮採取更強烈的反制措施。

其實朝鮮曾試圖透過談判手段來解決朝核及經濟問題，雖然川金會幾度交流於新加坡、越南河內隆重登場，並吸引全球媒體報導及國際關注。但美國總統川普對朝鮮政策片面態度。即使日後派出國務卿龐培奧代表與朝對話，朝鮮當局卻已無法信賴。因此對於朝鮮而言，是否被迫採取相對激進軍事方法，才能將美國帶回對朝鮮解除經濟制裁的談判桌上。

2020美國大選在即，川普積極尋求連任，現也面臨著內外交迫困境。美國因疫情失控經濟重創，警力執法過當及嚴重種族歧視等，各城市社會抗爭活動持續，引發美國朝野對川普政局的集體不安感。此刻若是朝鮮仍不斷透過核試爆與導彈試射方式，造成東北亞區域局勢緊張動盪，那便是證明川普政府的朝鮮政策也宣告失敗。……更多分析請看影片解說！