以年輕選民為主力支持者的時代力量，結合民眾黨，在本屆立法院會期提出《平均地權條例部分條文》、《不動產經紀業管理條例》、《房屋稅條例》等修法草案，將在內政委員會排審。根據本月15日本報系相關報導，前二項修法主要重點在於加強查核預售屋實價登錄價格、賦予主管機關更大查核權限，也就是俗稱的「實價登錄2.0」，另外房屋稅條例的修正案將針對囤房大戶調高房屋持有累進稅率，重燃「囤房稅」的議題。

居住正義是台灣最敏感的議題之一，不論之前執政八年的國民黨、已經執政四年的民進黨、或是積極挑戰中的時代力量與民眾黨，莫不高舉「居住正義」的旗幟。五年前國民黨敗選關鍵之一，就是在居住正義上缺乏明確的政策；之後蔡英文競選與就職演說，多次強調「幫助年輕人突破困境，實現世代正義」，除了解決低薪問題，更加速推動興建社會住宅等政策。民眾黨主席柯文哲在第一任台北市長任內，授權當時都發局長林洲民，對於公共住宅與居住正義的政策，給予年輕市民高度希望，是柯文哲第一任的亮點政績。

但是，今年新冠肺炎疫情所引發的全球經濟衰退，卻給「居住正義」帶來令人措手不及的衝擊。美國聯準會領頭進行無上限的量化寬鬆（Unlimited QE），開啟了人類史上最瘋狂的中央銀行印鈔票運動，央行印鈔票是為了避免企業連鎖倒閉、勞工全面失業，但是鈔票沒有國界、遑論產業，傳統的選擇性信用管制、或者時髦的定向降準，都無法阻擋資金狂潮進入房地產市場。

過去兩個月，美國、中國、台灣都出現房地產價格蠢蠢欲動的訊號，美國房貸銀行協會購屋指數（Mortgage Bankers Association Purchase Index），在4月上旬一度重跌30％（年增率），但是隨著聯準會QE又快速上升，是所有指標裡面率先出現V型反轉的指標，到了6月初，與去年同期相較，美國人購買新屋申請貸款的案件已經出現18％的年增長。

中國人民銀行雖然祭出強勢的行政管制，對商業銀行放款進行「定向降準」，嚴格禁止紓困資金進入房地產，但是今年4月之後，北京上海深圳廣州等城市都出現搶房熱潮，即使在肺炎強制隔離的禁令下，深圳仍然出現排隊搶買樓花的瘋狂現象，深圳市光明區政府被迫祭出「限價令」，規定預售屋房價每平方米不得超過6.3萬人民幣，約等於每坪新台幣87萬元。

台灣也同樣面臨房價蠢蠢欲動的壓力，我們除了接近零利率、海外資金回流，還多了香港資金入台的問題，新台幣匯率升值更對房價搧風點火。總結來說，2020年應該是政府房屋政策充滿挑戰的一年，資金氾濫、利率超低、匯率升值、而另一面年輕人又面臨大量失業、無薪價、薪資反向下滑的問題，原本遙不可及的購房夢，今年恐怕會徹底幻滅，再度引爆世代不公的青年抗議潮。

但是，時代力量想藉囤房稅來達成居住正義的目標，恐怕並不可行，「囤房稅無效」在前一波執行期間已有明證，好不容易才逐漸回歸正軌，如今全台灣僅剩台北市還維持「持有三戶以上」的囤房稅，但是，富豪與投資客輕易可以規避此門檻，跑不掉的建築公司則怨聲載道，實務上已經證明，囤房稅對於壓制房價沒有實際效用。

廣受年輕人喜愛的YouTube節目《博恩夜夜秀》曾經針對囤房稅製作專題，對於持有三戶以上（第四戶起算）課徵累進稅率的「囤房稅」，表面上似乎有「逼出空屋」的效果，但是，立法委員吳玉琴在「青年安居政策論壇」引用的內政部統計資料，台灣目前空置房屋約91萬戶，有高達58.2％是單獨持有一戶的所有人，持有三戶以上的僅占整體空屋的7％。也就是說，立法院、行政院、加上各級政府與地方稅務機關費盡力氣修法、鎖定標的、課稅、還要耗費行政訴願等成本，結果只能針對7％的空屋課稅，對於另外的93％空屋，完全束手無策。

囤房稅的想像與現實差距太大，不是解決居住正義的有效武器，結論已經是非常清楚，想要解決年輕人住房問題的政黨，必須另外找有效的政策工具，如果還在「囤房稅」的議題上打轉，恐怕就是民粹炒作了。

但是，不論執政黨或是在野黨，都必須嚴肅面對房價蠢蠢欲動的問題，總體經濟環境全數朝向刺激房價上漲的方向，一時三刻不可能扭轉，政府恐怕得有更強的行政手段，增強對年輕人租屋、首購、加速社會住宅供應、同時祭出加重炒房成本、嚴控海外資金進入房地產等微觀的行政措施，居住正義將成為下半年最具殺傷力的議題，絕對不可輕忽。

(工商時報)