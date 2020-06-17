大陸近日接連舉行視訊大型國際活動，形成抗疫「朋友圈」。反觀美國，卻挫折連連，歐盟日前明確表態，不會與美國聯手對抗大陸，川普曾經引以為傲的朝鮮半島政績，也在北韓對開城工業區開炸後，宣告化為烏有。

習近平17日在北京主持「中非團結抗疫特別峰會」，儘管今年因為疫情無法上演「萬邦來朝」景象，但習近平通過視訊會議方式坐鎮主持，聯合國祕書長、世衛組織總幹事，都作為特邀嘉賓與會，仍能達到一呼百應的效果。

緊接著「一帶一路國際合作高級別視頻會議」即將舉行，由大陸外長王毅主持，會有25國外長及聯合國、世衛組織負責人與會。

習近平16日晚還接連與南美洲國家厄瓜多、中亞國家塔吉克總統通話，塔方感謝中方為塔抗擊疫情和恢復經濟給予大力支持，厄方則希望借鑑中方成功抗疫經驗，都展現友好。大陸透過一場場大型國際會議和元首通話，廣結抗疫朋友圈。

與此同時，歐盟各國外長15日與美國國務卿蓬佩奧開視訊會議，雙方就對中關係、以色列問題、國際組織等重大分歧，展開討論，歐盟夾在中美兩大強權之間，在會議上對美國明確表示，未來不會聯美抗中，而是會「堅持三角關係」，走第三條路，並與大陸展開競爭與合作。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也表明，中美緊張已成為全球政治主軸，選邊站壓力升溫，「但身為歐洲人，我們必須走我們的路，並面對所有隨之而來的挑戰」。

美國的傳統盟友不再完全附和美國，大陸則強化國際統一戰線，世界政治格局正在悄悄改變。