老王是我過去的同事，也是離校後走得較近的人。因為是單身，身邊沒有親人，加上年事已高，盡一份老友的關懷，三不五時打電話去問候。

在我的感覺裡：老王雖然滿口沒有一顆牙齒，平常靠果汁機將食材打汁度日，但精神一向很好，孜孜埋首於繪畫、寫作和出版的工作。

每次打電話去，總聽到對方先「嗨！」了一聲，然後開朗的說：「一切沒事，請老弟放心！」但是八月底那通電話，老王卻以微弱的聲音告訴我，他病了，需要我協助。

人老落葉要歸根

我買了一箱雞精，騎車到他家。按了門鈴，久久才開了樓梯門，我飛快跑上四樓，又等了好久才聽到開門的聲響，門開了，出現在面前的已不是過去的老王，而是一具會動的骷髏。

我連忙放下手中的物品，扶著他一步一歇的走回他的座位，然後在他對面坐下。他指著兩隻浮腫得像象腿的腳說：「最近東西吃不下，兩腳寸步難行，我看過不了這個冬天。」他停歇了一下，繼續吃力的說：「做人最後總是要落葉歸根，可否麻煩你送我回鄉去……。」

我告訴老王，送他回鄉義不容辭，總要先調養好這個病體。老同事們，聽到老王要回鄉養病的消息，也建議他先治病再回鄉，但是老王是個十分固執的人，他堅信自己沒有毛病，只是長期營養不良，只有回鄉調理，才能救他一命！

老王的老家在江蘇新沂，是隴海鐵路上的一個城鎮。他告訴我他還有四個妹妹，其中二妹家境最好，外甥在市中心開藥店，對他十分貼心，回鄉後可在那兒療養。既然這樣，事不宜遲，我立即在網上買了去鄭州的機票，決定九月十五日出發。

在這半個月裡，老王又突然精神起來，還不時到學校、銀行打理身後的事。我一面注意他的健康，一面和他的外甥保持聯繫，商討如何安全迎接舅老爺回鄉的事。直到臨走的前一天，他在房裡不時慢慢的走動，還高興的停下腳步，對我說：「你看，我吃了你的雞精以後，雙腳就有力多了。」

九月十五日清晨，我和老伴雇了一輛計程車到老王家，一進門就看到老王自己已穿戴完畢，老伴幫忙提行李，我扶著老王下樓梯。一步挨著一步的往樓下移動，從四樓挨到一樓，至少費了二十幾分鐘。我開始察覺到返鄉的路不是那麼好走。

病弱身軀返鄉上路

我們乘坐的是國泰八點三十五分的班機，車子在兩小時前到達桃園機場，老伴去借輪椅，我一手拎著行李，一手扶持著老王。等他坐上輪椅，立即推入大廳向櫃台提出協助申請。國泰航空公司對殘疾老人的服務很好，從輪椅到座位、餐點的安排都十分用心。尤其在香港轉機的那一段，在飛機不靠閘門的情況下，如何利用先進的設備，將一個坐在輪椅上虛弱的老人，安全的送入機艙，這過程令我又驚奇又感動，同時也讓我看到香港機場空服人員，對殘疾人士所付予的愛和尊重。

進入機艙後，老王說他有點兒冷，要我把行李箱打開，取出一條圍巾蓋在頭上，然後套上雨衣，雨衣外面再加上毛衣，使得原本枯槁的面貌變得更加瘦弱。飛機在空中飛了兩個多小時，我們到了鄭州機場。當地機場也派輪椅接送，但在出關時遇到了麻煩，老王的體溫超過三十九攝氏度，須要到觀察室進行觀察。到了觀察室，我先把老王的毛衣、圍巾和雨衣脫掉，隨後教他慢慢的喝下一瓶礦泉水，接著用冷毛巾幫他抹了一把臉，前後折騰了好長一段時間，體溫才慢慢的恢復正常。當我跟著輪椅走入迎賓室時，老王的外甥已在門外等了一個多小時了。

車站啟動救援機制

老王外甥誠如老王描述的那樣，是個貼心的人，可從餵食、協助上廁所等細微動作上看得出來。我們選擇一間離火車站最近的賓館住下。從進入賓館開始，我們就開始策畫明天如何坐火車回家的事。鄭州距新沂四百六十公里，汽車火車都可到達。以老王的病體一定受不了汽車的顛簸，選擇火車是不二的選項，難的是從賓館到車廂這條路。當晚我去車站買了三張明天早上九點去新沂的軟臥車票，準備迎接即將面臨的挑戰！

早上八點，我叫了一輛寬敞的麵包車，先把老王弄上車，然後開到車站。我下車向公安說明情況，讓車子進入車站禁區，下車後扶老王走進候車室，大陸車站月台客流動線複雜，加上對旅客的限制很多，一般人從候車室、月台到車廂，上上下下，沒有相當的體力是承受不起這個折騰的。因此我向服務台請求支援，也許是老王瘦弱的外貌引發駐站人員的關注，站內特別為我們啟動臨時救援機制，給我們很多別人沒有的方便。我們準時上了車，還調了兩包多種穀類營養包給他填填肚子，在包廂內坐坐臥臥到達新沂已下午三點鐘了。

親不親家鄉人

老王看到四個妹妹，還有姪子、妹夫，心裡非常高興，回過頭來用濃重的鄉音問我：「你說，我這次回鄉養病的決定是對的嗎？」

「當然，甜不甜故鄉水，親不親家鄉人，這是你明智的選擇！」我加以肯定。

不過，老王果真如他所料，他的身體拖不過這個冬天，最後死於心肺衰竭。在他病危的時候，我兼程從台灣趕到新沂，他已進入昏迷狀況，不能言語。當夜雪下得最大，第二天的清晨我冒著攝氏零下九度的嚴寒，踏著厚厚的積雪趕到醫院，走進病房，看到他的外甥夫婦，他們紅著眼告訴我，老王昨晚往生了。隨後我在醫院的停屍間見到他冰涼的遺體，我也忍不住哭了。

（尤保善／台北市退休教師）