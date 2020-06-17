北韓當局6月16日下午2點49分，突然炸毀了設在北韓境內開城工業區內的「南北韓聯絡辦公室」。這個開設僅19個月的4層樓建築物，本來存在的最大政治意義，就是為了紀念2018年開始的南北韓關係再次解凍，南北韓兩國領導人在該年4月27日，於板門店的「和平之家」舉行會談，並簽署《板門店宣言》後，接著9月14日，雙方就在開城工業區正式成立南北共同聯絡事務所。

到底是什麼原因，要讓北韓那麼動氣來炸毀聯絡辦公室？說起來也確實很難讓外界理解，北韓因不滿逃離到南韓的脫北者超越38度線邊境去散發一些反朝的傳單，但南韓卻一直沒有採取行動阻止。

直到6月11日，南韓總統文在寅才開始警覺，表示將打擊「越境發送傳單」一事，但為時已晚。而早在6月5日，朝鮮勞動黨的統一戰線部發言人曾發表談話說，由於從南韓向北韓散發反朝傳單事，朝鮮將關閉位於開城的南北韓聯絡辦公室。不到4天北韓就正式宣布切斷與南韓之間所有的通訊聯絡渠道；接著官銜僅為「朝鮮勞動黨中央政治局候補委員」的金與正，再宣布另行關閉與南韓間軍事和政治的所有聯絡管道，並在6月13日宣稱南北韓已到了「訣別」時刻，並做出可能會「動武」的暗示。

一連串報復措施中，比較讓外界印象深刻的是，北韓竟然因此要向南韓動武。朝鮮人民軍總參謀部16日宣布要派遣部隊重返已經解除武裝的前線軍事緩衝區，並要派兵進駐兩韓邊界的非軍事區。等到17日北韓再表示，將在開城工業區，以及兩韓邊境附近恢復「各種各樣的」軍事活動。

看到南北韓僅為「越境發送傳單」這麼細微一事，竟然可能爆發戰火，聯想到兩岸目前現況，台北在520之後，到底有沒有一些細微的措施，可能會導致北京也跟北韓一樣，覺得敏感又不能自我克制之時，進而也在台海挑起戰事？

當然對岸是否會對台用武，已有法律文字明載在《反分裂國家法》之中，毋須重述。即使在領導人口中，像是習近平也曾在2015年在兩會刻意突出「九二共識」，說出：一旦「基礎不牢」，就會「地動山搖」的話。當時正值《反分裂國家法》通過10周年之際，北京還是丟出來一句沒有「用武」用詞的「非和平方式」，後續發展曾令外界關切。今年兩會，在人代會上政府工作報告中，沒提到「和平統一」一詞，事後雖有補上，但可以看出北京對台政策，在中央高層可能已有爭議。

這樣的說明「底線」之外，北京是否對台北一些「枝微末節」的做法也有「敏感性」？至少不會排除這種可能性。譬如說，蔡英文在今年5月就職演說中，提到將在立法院協商成立修憲委員會，國台辦就強硬警告：「膽敢以身試法，必遭嚴懲！」儘管修憲與制憲有極大的差距，但北京擺明了就是對民進黨當局的完全不信任。

這股風潮是否會有傳染性？實際上台北總統府在6月16日已有表示，有關朝鮮半島的動態，國安團隊正密切關注情勢的最新發展，縝密評估各種可能發展以及因應策略。其實即使是香港反送中動亂，吳釗燮也在5月27日接受美國福斯新聞專訪時曾說，北京在推動制定「港版國安法」後，下一步可能對台動武。因此，若用一句成語來形容台灣目前的心境：「風聲鶴唳」，並不為過。

當然，習近平也強調過「兩岸和平發展是一條維護兩岸和平、促進共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，也是通向和平統一的光明大道」。這確是北京對台政策這幾年來的基調，但習近平另外亦指出「和平需要維護」，可能就說明了這需要兩岸的相互理解。

（作者為澳門理工學院名譽教授）