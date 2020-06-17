16日下午2時49分北韓將南北韓共同聯絡事務所大樓炸成灰燼，雖然這是實現3天前北韓勞動黨第一副部長金與正的事先警告，但是不免讓南韓政府失望。北韓此舉不僅讓朝鮮半島重陷2017年劍拔弩張態勢，並且全世界也關注金正恩的下一步動作。

對於近日北韓一連串的文攻武嚇，原先一直保持忍氣吞聲的南韓，這回無法閉嘴。青瓦台安保室長鄭義溶於當日下午5時5分緊急召開國安會議，試圖找出金正恩的真正動機與研擬今後的因應對策。會後，除了加強南韓軍事戒備及嚴重警告北韓不得將事態繼續惡化外，似乎沒有什麼特別祕方解決或勸阻北韓的進一步蠢動。

當然，此際最難堪的是南韓總統文在寅。3年以來，自告奮勇地扮演美國與北韓間仲介者角色，接連促成在新加坡和河內舉行2次「川金會」，惟結局是讓川普和金正恩口袋空空，川普沒有獲得「非核」，金正恩則沒得到「經援」，兩人不歡而散。如今，文在寅不僅未獲得一毛仲介費，反而落成「國際騙子」。

4日，金與正針對南韓嚴正提出脫北者團體空飄傳單氣球至北韓，損及金正恩的最高尊嚴，希望南韓政府立即有效阻止。南韓順應北韓，馬上採取嚴懲這些民間團體的負責人及答允在國會立法阻止日後再次發生。可惜，南韓會錯意，如同瞎子摸象，捉住鼻子說是大腿。

爆破聯絡辦公大樓後，南韓才醒悟，直接原因是連重啟開城工業區及金剛山觀光事業都無法自行決定，受到美國約束，那麼，留置象徵兩韓關係發展的聯絡辦事處有何用呢？不如廢棄。2018年4月，金正恩首次在板門店會晤文在寅並簽署宣言時就曾警告，前任總統金大中和盧武鉉與其父金正日承諾的海誓山盟至今未兌現。

如今，文在寅受到金正恩的羞辱應屬自作自受。然而，嚴格來說，此次北韓說幹就幹，間接證明給美國看，不要光是嘴巴要求北韓「非核」，問題是美國能提供北韓什麼經濟利益。北韓先給南韓一點顏色，下一步很可能是美國最不願看到的洲際飛彈來侍候。

此際，中共出面當和事老。外交部發言人趙立堅指出：中共一貫希望朝鮮半島維持和平與安定。或許為解決兩韓紛擾，近期內習近平主席可能邀請金正恩再度訪問北京及習主席親訪首爾來調解。

對金正恩來言，有其目標要達成。第一，文在寅的任期所剩無幾，金正恩眼看先前所做承諾《板門店宣言》等都將化成泡沫，不如透過此種威脅方式逼迫文在寅真正落實兩韓合作與交流。第二，美國總統川普忙著11月的總統選舉，根本無暇重啟「川金會」協商非核化問題。因此，金正恩先打文在寅一巴掌告訴川普，金正恩利用選期5個月時間會繼續「搗蛋」影響川普連任之路，迫使美國做出讓步。

（作者為南韓昌信大學榮譽教授）